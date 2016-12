BlackBerry meldt iets betere cijfers dan verwacht

Business

BlackBerry heeft onthuld te verwachten een beter jaar te draaien dan in eerste instantie gedacht werd. Dat heeft het bedrijf vooral te danken aan hogere marges in de softwaretak, maar tegelijk blijven de zorgen over de levensvatbaarheid van het bedrijf bestaan.

CEO John Chen meldde tegenover een verslaggever van Reuters dat de softwareverkopen flink groeien. “Het deel van de onderneming die de toekomst vertegenwoordigt blijft groeien”, meldt hij. Softwareverkopen zijn dit jaar met 30 procent toegenomen en zullen naar schatting in het eerste kwartaal van 2017 met 15 procent groeien.

Toch gaat het bedrijf er vanuit dat de omzetcijfers de komende kwartalen nog blijven dalen. Naar schatting zou dit zo’n vier tot vijf kwartalen kunnen duren, waarmee BlackBerry dan in de loop van 2018 weer zou kunnen groeien.

Dat het zo lang duurt, komt door de moeizame transitie van het bedrijf. In eerste instantie waren de softwarezaken direct gekoppeld aan de productie van smartphones en die koppeling is weggehaald. BlackBerry liet weten dat de omzet die het haalt uit software en dienstverlening steeds minder werk vereist. Daardoor ziet het bedrijf de komende tijd zijn winst op dat vlak groeien.

De omzet van BlackBerry daalde afgelopen jaar van 548 naar 289 miljoen dollar. Daarnaast groeide het verlies van 89 naar 117 miljoen dollar. Dat terwijl BlackBerry twee datacentra nog verkocht. Het bedrijf investeert ondertussen nog zo’n 75 miljoen dollar in de bouw van een centrum voor zelfrijdende auto’s, waarvan het in 2018 verwacht dat het omzet zal genereren.