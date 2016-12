HTC komt in januari met ‘grote aankondiging’

Business

HTC heeft alle media op de hoogte gesteld met een “grote aankondiging” te komen, vlak na de Consumer Electronics Show (CES) van 2017. Op 12 januari gaat het bedrijf nieuwe producten onthullen. Wat voor aankondiging het betreft onthulde het bedrijf echter niet.

Het is opmerkelijk dat de Taiwanese hardware- en softwarefabrikant ervoor kiest om na de CES te komen met de onthulling. Dat impliceert dat het bedrijf anders bang is dat zijn onthulling verloren gaat onder de stroom van andere aankondigingen die bedrijven doen tijdens de jaarlijkse show.

Recente geruchten hinten ernaar dat HTC in januari een nieuwe smartphone zal onthullen, maar het is de vraag of het bedrijf die met zoveel fanfare zal aankondigen. Tegelijk heeft de onderneming een nieuwe hit nodig, om de smartphonetak weer nieuw leven in te blazen en dan is alle extra aandacht waarschijnlijk meer dan welkom. Een ander verhaal is dat HTC voor de aankondiging nieuwe virtual reality technologie zal onthullen.

De enige aanwijzing die HTC in zijn aankondiging plaatste, is “For U”. Die ‘u’ zou kunnen wijzen op een nieuwe samenwerking met het fitnessmerk UnderArmor, waarmee het Taiwanese bedrijf in het verleden al eens samenwerkte. Afgezien van de mogelijke smartphone of VR-onthulling, kan het dus ook zijn dat HTC met een nieuwe wearable komt. Het is dus nog een beetje gissen wat we kunnen verwachten.