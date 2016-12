DDos-aanvallen in 2016 met 40% toegenomen

Netwerken

Uit onderzoek van Neustar blijkt dat het aantal DDos-aanvallen flink toegenomen is in het afgelopen jaar. Er vonden maar liefst 40 procent meer DDos-aanvallen plaats ten opzichte van een jaar geleden, een flinke toename dus. Dat niet alleen, aanvallers maken ook gebruik van verfijnde nieuwe methoden om de aanvallen een grotere impact te laten hebben.

“De DDos-aanvallen zijn in 2016 veel complexer geworden omdat er geen verenigend doel achter de aanvallen zit; sommigen willen diensten verstoren, anderen gebruiken de aanval om data te stelen”, stelt Rodney Joffe van Neustar. “Organisaties moeten waakzaam blijven tegen reguliere aanvallen, zelfs al worden er vandaag en in 2017 nieuwe bedreigingen gerealiseerd.”

Het aantal aanvallen nam met 40 procent toe, maar de multi vector aanvallen namen nog veel meer toe. Dat aantal verdrievoudigde in dezelfde periode. Het is slecht nieuws, want een multi vector combineert diverse methodes, om daarmee diensten voor een langere periode te kunnen verstoren. Ongeveer de helt van alle DDos-activiteit bestond uit multi vector aanvallen.

Verder ontdekte Neustar dat hackers gebruik maken van nieuwgevonden zwaktes binnen DNS en DNSSEC. Het aantal DNS-aanvallen nam met 648 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De verwachting is dat deze aanvallen nog veel meer toe gaan nemen, door de toenemende significantie van het internet of things. Zo zagen we een gigantische DDOS-aanval waarbij gebruik werd gemaakt van gehackte IP-camera’s. Daarmee wisten kwaadwillenden het internet flink te verstoren door de DNS-servers van Dyn plat te leggen.