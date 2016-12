Google ontweek 3,6 miljard dollar aan belasting in 2015 via Nederland

Business

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, heeft in 2015 maar liefst 3,9 miljard dollar bespaard aan wereldwijde belastingen door gebruik te maken van een constructie waarbij het geld via Nederland in Bermuda wordt gestald. In totaal werd er 15,5 miljard dollar (14,9 miljard euro) via Nederland naar de firma in Bermuda gesluisd.

Alphabet heeft in 2015 maar liefst 40 procent meer geld via Nederland weggesluisd naar Bermuda, hiervoor gebruikt het bedrijf de Google Netherlands Holdings BV, hiermee komt het Financieel Dagblad naar buiten op basis van documenten van de Kamer van Koophandel.

Het gaat om omzet die Google buiten de Verenigde Staten heeft gemaakt, die wordt allemaal via het Europese Hoofdkantoor in Ierland en de Nederlandse BV uiteindelijk naar Bermuda gesluisd. De zogenaamde “Double Irish and a Dutch Sandwich”.

Google heeft gereageerd op het artikel door te stellen dat; “Google zich aan elke belastingwet houdt in de landen waar het actief is”. Google doet volgens de wet dus niets verkeerd, het maakt enkel gebruik van gaten in de belastingwetgeving tussen de verschillende landen.

In totaal zou Google inmiddels al zo’n 58,3 miljard dollar aan belastingen hebben omzeild via deze route. Inmiddels wordt de kritiek op deze praktijken steeds groter, zo hebben Frankrijk en Spanje invallen gedaan in Google-kantoren, om te achterhalen of ze het bedrijf toch belasting kunnen laten betalen. Ook op andere bedrijven die deze belastingtrucs gebruiken staan onder druk. Zo heeft Apple op dit moment 181 miljard dollar en Microsoft bijna 100 miljard dollar aan contanten beschikbaar op rekeningen buiten de Verenigde Staten. Het grootste gedeelte van dat geld is verkregen via de belastingroutes.