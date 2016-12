Honda in gesprek met Google over zelfrijdende autotechnologie

Business

Honda is in gesprek met Wayma, de dochteronderneming van Alphabet die nu verantwoordelijk is voor de zelfrijdende auto’s. Het doel is niet langer om zelf auto’s te ontwikkelen maar de technologie aan autofabrikanten te leveren. Honda heeft daar wel oren naar en is nu in gesprek met het bedrijf.

Volgens de bedrijven gaat het op dit moment nog puur over een samenwerking naar technologie voor zelfrijdende auto’s, maar Honda maakt er geen geheim van dat het in 2020 graag een auto wil introduceren die zelf kan rijden. De technologie van Waymo zou daarvoor zeer geschikt zijn. De bedrijven willen op dit moment nog niet direct een auto gaan ontwikkelen om die op de markt te brengen, ze willen eerst uitgebreid gaan testen en ontwikkelen.

Waymo heeft ongeveer dezelfde afspraken met Fiat Chrysler, de bedrijven hebben samen een minivan ontwikkeld waarmee Waymo nu testen gaat doen op de openbare weg. Voor Fiat Chrysler was het produceren van dergelijke auto’s zeer waardevolle informatie, doordat het 100 voertuigen mocht produceren voor Waymo heeft het kunnen leren waar het wellicht zijn productie moet aanpassen.

Er zijn overigens al verschillende autofabrikanten in gesprek geweest met Google over een mogelijke samenwerking, vorig jaar hadden ook Ford en General Motors oren naar een samenwerking, maar zover is het nooit gekomen en Ford lijkt nu met BlackBerry in zee te gaan.

Het is nog even afwachten welke fabrikanten uiteindelijk met Waymo in zee zullen gaan, maar het lijkt erop dat we in 2020 minimaal een tiental zelfrijdende voertuigen in de showroom zullen hebben.