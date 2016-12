SK Hynix investeert 2,52 miljard euro om NAND-productie te verhogen

IT-Pro

SK Hynix heeft bekendgemaakt dat het 3,16 triljoen won, omgerekend 2,52 miljard euro, gaat investeren om meer productiecapaciteit te creëren voor NAND. Het bedrijf doet dit om het groeiende te kort aan mobiele- en computeropslag het hoofd te bieden.

SK Hynix is de op een na grootste fabrikant van NAND en die positie wil het niet zomaar kwijtraken, nu er wereldwijd een te kort is aan NAND heeft het bedrijf besloten om fors te investeren in een compleet nieuwe fabriek die ten zuiden van Seoul in Zuid-Korea gebouwd zal worden. Hier gaat het bedrijf straks NAND produceren die gebruikt kan worden in smartphones. Daarnaast doet het flinke investeringen in zijn fabriek in Wuxi, China om de capaciteit te verhogen, daar produceert het bedrijf DRAM-geheugen. In totaal investeert SK Hynix maar liefst 46 triljoen won in het verhogen van de chipproductie.

De prijzen voor NAND zijn de afgelopen tijd flink gestegen doordat de vraag veel groter is dan verwacht. Steeds meer fabrikanten willen gebruiken maken van meer rekenkracht en sneller opslaggeheugen, dit geldt voor zowel smartphones als normale computers. De nieuwe fabriek zal echter pas in juni van 2019 klaar zijn, daarmee is het huidige te kort voorlopig niet opgelost.