Uber stopt tests zelfrijdende auto’s in San Francisco

Uber heeft bekendgemaakt dat het stopt met testen van zelfrijdende auto’s in San Francisco. Dat nadat het met California DMV en de Officier van Justitie daar gesprekken heeft gevoerd. Het DMV, Department of Motor Vehicles, heeft de vergunningen ingetrokken van de zestien testvoertuigen.

De DMV stelt zelf tegenover website Techcrunch dat Uber de aanvragen voor de kentekenbewijzen niet helemaal heeft ingevuld. Daarop zou het Uber gevraagd hebben de formulieren compleet in te vullen, waar het taxibedrijf nog aan werkt. In de tussentijd is het van plan zijn tests elders uit te voeren.

In een statement laat Uber weten: “We zijn gestopt met de test met zelfrijdende auto’s in Californië, omdat de DMV de vergunningen heeft ingetrokken. Op dit moment bekijken we waar we de auto’s elders kunnen inzetten, maar willen we in Californië blijven en gaan we onze pogingen om werkbare regel- en wetgeving te ontwikkelen doorzetten.”

Een week geleden begon Uber nog willekeurige klanten een ritje toe te wijzen in de zelfrijdende Volvo X90 SUV-voertuigen. Het had daar geen vergunningen voor, maar liet toen weten dat de vergunningen niet nodig zouden zijn. Dat was volgens Uber omdat de voertuigen niet geheel autonoom rijden. Er zit een chauffeur achter het stuur, die daar eenvoudigweg geen gebruik van hoeft te maken tijdens het rijden.

Het zou overigens zo zijn dat de voertuigen van Uber ook andere problemen hebben. Zo zouden ze te dicht bij fietspaden gereden hebben en in sommige gevallen verkeersborden negeren. Uber organiseert ook proeven in Pittsburgh, waar het met Ford Focus-auto’s werkt. Die tests blijven gewoon doorgaan.