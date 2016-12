Werknemer klaagt Google aan om geheimhoudingsbeleid

Business

Een productmanager van Google heeft het bedrijf aangeklaagd om het veiligheidsbeleid. Het beleid zou zo streng zijn, dat medewerkers niet eens binnen Google mogen praten over zaken die misgaan. Volgens de anonieme productmanager is het beleid illegaal.

Binnen het beleid zou het recht van werknemers om te praten, werken of als klokkenluider op te treden worden geregeld. De rechten van werknemers op die gebieden worden volgens de aanklacht stevig ingeperkt, op zo’n niveau dat de medewerkers niet eens binnen Google mogen praten over misstanden. Dat allemaal omdat het management bang zou zijn dat mogelijke opmerkingen gebruikt kunnen worden door de regering in geval van onderzoek.

“Het beleid voorkomt dat Googlers hun vaardigheden, kennis en ervaring opgedaan bij Google niet mogen gebruiken bij een nieuwe werkgever,” valt verder nog te lezen in de aanklacht. Het beleid gaat in tegen de California Labor Code, het publieke beleid en de belangen van de staat.

Om te voorkomen dat medewerkers de regels overtreden zou er een soort geheimhoudingsprogramma gehanteerd worden. Dat heet Stopleaks, waarbinnen medewerkers gevraagd wordt om “vreemde zaken” die om hen heen gebeuren te melden.

Daardoor zou er een heel andere cultuur bestaan binnen het bedrijf dan mensen over het algemeen denken. Naar buiten toe wordt immers het beeld gecreëerd van een zeer open bedrijfscultuur, waarbij medewerkers veel voordelen genieten.

In een reactie zou Google stellen dat het “geheimhoudingseisen stelt aan werknemers, ontworpen om zakelijke informatie te beschermen. Tegelijk wordt bij werknemers niet voorkomen dat ze informatie over de algemene arbeidsomstandigheden of werkplek communiceren.”