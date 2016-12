Apple geeft ontwikkelaars meer tijd voor https-implementatie in apps

Development

Apple heeft besloten om ontwikkelaars van iOS- en macOS-apps wat meer tijd te geven voor het implementeren van https. Eigenlijk was het de bedoeling dat alle apps vanaf 1 januari alleen nog gebruik zouden maken van een beveiligde https-verbinding bij het ophalen of verzenden van data, die datum is nu opgerekt.

Hoeveel extra tijd de ontwikkelaars krijgen heeft Apple nog niet bekendgemaakt, het heeft alleen aangegeven dat de deadline van 1 januari is komen te vervallen. Een nieuwe datum zal waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt gaan worden.

Apple wil dat alle apps zo snel mogelijk overstappen op een beveiligde https-verbinding voor het uitwisselen van gegevens. Apple noemt dit App Transport Security en is van toepassing op alle communicatie, zelfs als er geen gebruikersgegevens worden uitgewisseld en er simpelweg een RSS-feed wordt opgehaald, alles moet via https.

Waarschijnlijk kan Apple zien welke apps er al gebruik maken van https en welke apps nog niet zover zijn en is het aantal apps dat nog gebruik maakt van een onbeveiligde verbinding te groot om nu de verplichting er door te drukken. Met het oprekken van de deadline hebben ontwikkelaars iets meer tijd gekregen, maar waarschijnlijk komt de nieuwe deadline wel in 2017 te liggen. Ontwikkelaars doen er dus verstandig aan om het alsnog zo snel mogelijk uit te rollen.