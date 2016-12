LG presenteert K10-, K8-, K4-, K3- en LG Stylo 3-smartphone

Mobile

LG heeft vandaag vijf nieuwe smartphones gepresenteerd die het allemaal zal tonen tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas begin 2017. Het gaat om de LG K10, LG K8, LG K4, LG K3 en de LG Stylo 3. Kort samengevat vier toestellen uit de K-serie en één andere.

LG wil met de K-serie de massa bereiken, het zijn leuk vormgegeven smartphones met redelijke prestaties tegen een scherpe prijs. Of LG dat weet waar te maken zal natuurlijk straks in de praktijk moeten blijken, maar als we kijken naar de toestellen dan zien we dat de toestellen redelijk standaard zijn vormgegeven. De schermformaten lopen uiteen van 4,3 inch tot 5,3 inch. De LG K3 en K4 beschikken over de goedkoopste en zwakste specificaties die LG kon vinden, De LG K8 en K10 zijn wat dat betreft een stukje beter.

Zo beschikt de K10 over een 5,3 inch scherm met een HD-resolutie van 1280 x 720 pixels. Aan de binnenkant is een MediaTek-chipset geplaatst, dit is een octacore-processor met een kloksnelheid van 1,5GHz. Aan de achterzijde heeft LG een vingerafdrukscanner geplaatst en een 13 megapixel-camera, aan de voorzijde moet het toestel zich redden met 5 megapixels. Het toestel wordt geleverd met Android 7.0 Nougat.

De LG K8 beschikt over een 5 inch scherm, met eveneens een HD-resolutie van 1280 x 820 pixels. Aan de binnenkant is een Qualcomm-chip gelaatst uit de 400-serie, de MSM8917, een quadcore-model met een kloksnelheid van 1,4GHz. Op dit toestel ontbreekt de vingerafdrukscanner, maar is er wel een 13 megapixel camera aan de achterzijde en een 5 megapixel camera aan de voorzijde aanwezig. Ook dit toestel verschijnt met Android 7.0 Nougat.

Tot slot is er nog de LG Stylo 3, dit is een directe tegenhanger van de Samsung Galaxy Note 7, maar dan met minder krachtige specificaties en een batterij die als het goed is niet ontvlamt of explodeert. Dit toestel is voorzien van een 5,7 inch scherm met wederom een HD-resolutie, wat toch wel laag is voor zo’n groot toestel. Aan de binnenkant is opnieuw gekozen voor een MediaTek-chipset, MT6750, dit is dezelfde MT6750 als in de K10, een octacore-model met een kloksnelheid van 1,5GHz. Ook dit toestel beschikt over een vingerafdrukscanner, een 13 megapixel camera aan de achterzijde en 8 megapixels aan de voorzijde. Verder wordt er natuurlijk ook een stylus-pen meegeleverd. Het toestel verschijnt wederom met Android 7.0 Nougat.

Wanneer de toestellen precies in Nederland te verkrijgen zijn is onduidelijk. Wij vermoeden ergens in het eerste kwartaal, prijzen moeten we ook nog even op wachten.