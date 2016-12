Dell levert meeste laptops met biometrische beveiliging en Windows Hello

Computers

Met de introductie van Windows 10 in juli 2015 werd ook Windows Hello geïntroduceerd, een nieuwe manier van inloggen waarbij biometrische gegevens worden gebruikt, dit kan een vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning of een irisscanner zijn. Dell is op dit moment bij uitstek de fabrikant met de meeste laptops die Windows Hello ondersteunen.

Dell is als het aankomt op biometrische beveiliging via Windows Hello de allergrootste fabrikant, omdat het in vrijwel al zijn laptops wel een vorm van biometrische beveiliging stopt. Gebruikers van Dell-laptops kunnen dus in veel gevallen gebruikmaken van Windows Hello, waarbij Dell het meest kiest voor gezichtsherkenning.

Dell kiest het vaakst voor gezichtsherkenning, hiervoor moet een dual-lens camera worden geplaatst in de laptop die voorzien is van een infraroodsensor. Inmiddels heeft Dell de technologie al toegepast in flink wat laptops, meer dan tien modellen ondersteunen Windows Hello, terwijl dit bij andere fabrikant vaak maar maximaal vijf modellen zijn.

Er zijn verschillende leveranciers die deze camera’s kunnen leveren voor in laptops, maar deze zijn wel iets duurder dan de standaard modellen, voor veel fabrikanten zou dat een reden zijn om er dan toch maar vanaf te zien. Uiteindelijk zal het waarschijnlijk gewoon de standaard gaan worden, dit kan als Microsoft besluit het verplicht te stellen, of wanneer de camera’s met infraroodsensor net zo goedkoop zijn als de normale camera’s.