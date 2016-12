ACM eist dat T-Mobile stopt met aanbieden Datavrije Muziek

Business

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zijn besluit rond Datavrije Muziek onthuld. Dat is een dienst van T-Mobile, waardoor klanten onbeperkt muziek kunnen streamen zonder MB’s uit hun databundel te hoeven gebruiken. Volgens de ACM gaat het beleid van T-Mobile in tegen de regels rond netneutraliteit en moet het daarom met de dienst stoppen. T-Mobile is het daar niet mee eens en stapt naar de rechter.

Het besluit van de ACM volgt op een wet die op 11 oktober door de Eerste Kamer werd aangenomen. Die wet scherpte de Nederlandse regelgeving rond netneutraliteit verder aan. De basis daarvan is dat elke gegevensvraag op het internet identiek behandeld moet worden. Dat houdt kortom in dat een YouTube-video door de provider op eenzelfde manier behandeld moet worden als een bezoekje aan Techzine.

Dat T-Mobile zijn klanten een dienst als Datavrije Muziek aanbiedt, houdt in dat niet alle data hetzelfde behandeld wordt. Het ACM stelt dat een zero-rating, zoals T-Mobile die aanbiedt, interessant klinkt, maar juist contraproductief kan zijn. Henk Don, bestuurslid van de ACM zegt hier het volgende over:

“De Nederlandse wet is duidelijk over zerorating: het mag niet. En daarom treedt de ACM op. Zerorating kan schadelijk zijn voor de concurrentie op diensten die op internet worden aangeboden. Het gaat dan met name om diensten die veel data verbruiken, zoals Spotify en YouTube.”

T-Mobile is het daar echter niet mee eens. Volgens het bedrijf voldoet de dienst van Datavrije Muziek aan de Europese regelgeving rond netneutraliteit. De telecomprovider stapt om die reden dan ook naar de rechter. T-Mobile stelt dat binnen de Europese regels zero-rating niet verboden is binnen eenzelfde categorie: Datavrije Muziek geldt voor alle muziekstreamingdiensten, dus vindt binnen die categorie geen ‘discriminatie’ plaats.

Het is nu de vraag wat de Nederlandse rechter hiervan gaat vinden. T-Mobile heeft besloten het besluit van de ACM aan te vechten en zal dan ook proberen de regelgeving aan te passen. Het uitgangspunt daarbij is dat de Nederlandse regels te streng zijn, als ze naast de Europese regels gelegd worden en de Nederlandse consument daarmee benadelen.