Onderzoekers maken ultradunne kristaldraad voor processoren

Wetenschappers van Stanford University en het Amerikaanse Energieministerie hebben een manier gevonden om diamantoïden – de kleinste delen van diamanten – te gebruiken voor de constructie van elektrische draden. Het resultaat: ultradunnen draden, van drie atomen breed.

Voor de ontwikkeling van de draad begonnen de onderzoekers met het kleinste mogelijke diamantdeeltje. Dat bevat slechts 10 atomen, en daaraan verbond men een zwavelatoom. Middels chemische aantrekkingskracht, zorgden de onderzoekers ervoor dat een enkel koperatoom hieraan gekoppeld werd.

Het resultaat daarvan is wat de onderzoekers omschrijven als een bouwblok voor een nanodraad. Die bouwblokken kunnen afzonderlijk gemaakt worden en aan elkaar gekoppeld worden om een draad te maken van gewenste lengte. Opmerkelijk genoeg eindigen de koper- en zwaveldeeltjes in het midden van de draad. De diamanten aan de buitenkant vormen daardoor een soort isolerend omhulsel.

“Wat we hebben laten zien is dat we kleine, geleidende draden van de kleinste afmetingen kunnen maken, die zichzelf praktisch samenstellen,” aldus Hao Yan, hoofdonderzoeker van het project. “Het proces is erg eenvoudig. Je gooit de ingrediënten bij elkaar en krijgt binnen een half uur resultaat. Het is bijna alsof de diamantdeeltjes weten waar ze heen moeten gaan.”

Voorlopig zal de techniek nog niet gebruikt worden voor de productie van processoren of microchips. De verwachting is wel dat dit in de toekomst mogelijk wordt.