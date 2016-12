Chinese bedrijven veroveren smartphonemarkt in 2017

Mobile

Chinese smartphonefabrikanten als Huawei en Oppo waren al groot op de smartphonemarkt, maar verwacht wordt dat ze nog veel groter worden. Dat terwijl concurrerende bedrijven hun mobiele divisies juist moeten inkrimpen. De Chinese bedrijven gaan naar verwachting 500 miljoen smartphones verkopen in 2017.

Diverse bronnen binnen de smartphoneindustrie stellen dat de Taiwanese fabrikanten Acer, Asustek (Asus) en HTC hun doelstellingen allemaal niet gehaald hebben. Asustek ging er bijvoorbeeld vanuit 25 miljoen smartphones te verkopen in 2016, maar zou er uiteindelijk slechts 20 miljoen hebben verkocht. HTC zit nog maar op 10 tot 12 miljoen toestellen, waar dat er vorig jaar 18 miljoen waren. Dan is er nog Acer, dat er slechts 5 miljoen van de hand deed, waar het mikte op minimaal 10 miljoen verkopen.

De cijfers maken duidelijk dat concurrentie op de smartphonemarkt moordend is en als gevolg daarvan verkopen sommige bedrijven heel veel en anderen juist heel weinig. Dat leidt tot reorganisaties, die bij Asus en Gigabyte daadwerkelijk zijn aangekondigd. De twee ondernemingen gaan minder nadruk leggen op hun mobiele divisies, omdat ze niet winstgevend genoeg zijn. Asus legt daarbij vooral minder nadruk op tablets en juist meer op virtual en augmented reality. Gigabyte zou besloten hebben zijn mobiele divisie geheel te sluiten.

Tegenover deze tegenslagen van Taiwanese fabrikanten, staat het nieuws dat Chinese fabrikanten verwachten nog veel meer smartphones te gaan verkopen. De top drie Chinese fabrikanten verwacht in 2017 zo’n vijfhonderd miljoen toestellen te verkopen, goed voor een derde van de totale wereldwijde verkoop. Er wordt vanuit gegaan dat Huawei 170 miljoen toestellen zal verkopen, Oppo 160 miljoen en Vivo 150 miljoen.

Dankzij de groeiende verkopen krijgen de Chinese fabrikanten ook meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van toestellen. Waar ze zich over het algemeen in eerste instantie richten op het goedkoopste segment, beginnen alle drie de genoemde ondernemingen meer toestellen te ontwikkelen voor het midden- en hogere segment. De verwachting is dat deze lijn zich doorzet en dat bedrijven als Apple en Samsung dit ook gaan merken de komende tijd.