Qualcomm krijgt boete van 815 miljoen euro in Zuid-Korea

Business

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm heeft in Zuid-Korea een boete opgelegd gekregen van 815 miljoen euro. De antitrustwaakhond is van mening dat de Amerikaanse chipfabrikant de regels heeft overtreden met betrekking tot het verstrekken van licenties op patenten, hiermee heeft het zijn macht misbruikt.

Volgens de Korea Fair Trade Commission heeft Qualcomm antitrustwetgeving overtreden door concurrerende chipfabrikanten maar gelimiteerde toegang te geven tot licenties op Qualcomm-patenten. Qualcomm heeft smartphonefabrikanten gedwongen om onredelijke licentie-overeenkomsten af te nemen, als de fabrikanten niet akkoord gingen met de voorwaarden kregen ze ook geen chips.

De chipfabrikant heeft daarmee zijn machtspositie misbruikt in de onderhandeling over licentie-overeenkomsten en afgedwongen dat fabrikanten wel akkoord moesten gaan met onredelijke voorwaarden. Nu hebben deze praktijken tot gevolg dat Qualcomm een boete zal moeten betalen van omgerekend 815 miljoen euro.

Qualcomm is het uiteraard niet eens met de boete en heeft al aangegeven beroep aan te tekenen. Qualcomm stelt dat het al jaren op dezelfde manier licenties verstrekt en er nooit een reden was om aan de werkwijze van het bedrijf te twijfelen. De autoriteiten moeten de boete nog formeel uitvaardigen middels officiële documenten, in de tussentijd heeft Qualcomm de tijd om beroep aan te tekenen bij de Seoul High Court.

Het afgelopen jaar wist Qualcomm een omzet te noteren van 25 miljard dollar, waarvan 30 procent afkomstig is uit patentlicenties. Qualcomm laat smartphonefabrikanten een percentage van de verkoopprijs betalen voor patentlicenties.