TSMC ontkent productieproblemen met 10nm-chips

De Taiwanese chipfabrikant TSMC heeft in en verklaring laten weten dat het bedrijf geen problemen heeft met de productie van 10nm-chips en dat er geen vertraging zal zijn door tegenvallende yields. Het bedrijf stelt dat de ontwikkeling en productie op schema loopt en de eerste omzet uit 10nm-chips al in het eerste kwartaal van 2017 kan worden gegenereerd.

Vorige week dook het berichten op in diverse media dat TSMC voor enkele grote uitdagingen zou staan bij de productie van 10nm-chips. Zo zou het bedrijf de Apple A11-chips die op 10nm worden gebakken mogelijk niet allemaal kunnen leveren. De yields zouden te slecht zijn, waarbij meer dan de helft van de geproduceerde chips onbruikbaar zou zijn.

Met deze verklaring hoopt TSMC de onrust weer weg te nemen, volgens het bedrijf zijn er helemaal geen problemen en loopt alles gewoon op schema.

TSMC heeft hiermee ontkent dat er problemen zijn met de productie van 10nm-chips, al zal de omzet het eerste kwartaal uit 10nm-chips niet hoger zijn dan 1 procent van het totaal. Er is dus nog geen sprake van massaproductie bij TSMC.

Ook bij Samsung zouden er problemen zijn met de productie van 10nm-chips, in hoeverre die berichtgeving klopt is nu ook onduidelijk. Samsung is nog niet met een verklaring gekomen om dit te weerleggen, maar Samsung liet wel al maanden geleden weten dat de eerste chips van de band rolden. Daarmee is het onduidelijk of de bronnen uit Azië de problemen bij elkaar verzonnen hebben of dat er toch ergens een kern van waarheid in zit.