Toshiba opnieuw in de problemen, aandelen 20 procent onderuit

Business

Het Japanse Toshiba zit opnieuw in de problemen, het bedrijf heeft bekendgemaakt dat het opnieuw miljarden moet afschrijven. Deze keer niet vanwege een boekhoudschandaal maar vanwege een grote fout in de schatting van de kosten voor het bouwen van twee kerncentrales in de Verenigde Staten.

Het Japanse Toshiba is op veel markten actief en dat betekent dat elektronicaproducten slechts een gedeelte is van de totale activiteiten. Het bedrijf bouwt ook nucleaire kerncentrales, daar zit in dit geval ook het probleem. In de Verenigde Staten is Toshiba al enkele jaren twee centrales aan het bouwen maar die lopen hopeloos achter op schema.

Toshiba heeft nu bekendgemaakt dat het miljarden dollars moet afschrijven op de bouw van die centrales want het heeft de kosten verkeerd ingeschat. Hierdoor moet Toshiba zelf flink geld bijleggen op de bouw van de centrales. Toshiba gaat nu onderzoeken waar het mis is gegaan dat de kostenraming er zover naast zit. Mogelijk zijn er fouten gemaakt bij de ramingen voor lokale bouwmaterialen en arbeid.

Het gevolg is dat het aandeel Toshiba opnieuw een duikvlucht naar beneden heeft genomen en nu zo’n 20 procent is gekelderd.