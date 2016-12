‘Samsung wil spraakassistent toevoegen aan alle eigen apps op Galaxy S8’

Apps & Software

Samsung zou voornemens zijn om in alle eigen apps die het meelevert op de Galaxy S8, zijn nieuwe persoonlijke spraakassistent toe te voegen. Daarmee komt SamMobile naar buiten dat met regelmaat over correcte informatie omtrent Samsung beschikt.

Samsung maakte in oktober bekend dat het Viv Labs heeft overgenomen, Viv Labs was een startup die een zeer geavanceerde persoonlijke spraakassistent in ontwikkeling had. De mensen achter Viv Labs zijn ook verantwoordelijk voor Siri, de slimme assistent van Apple.

Het originele plan van Samsung was om de eigen assistent al in de tweede helft van 2017 uit te rollen naar de eigen Galaxy-toestellen, maar door alle problemen rond de Note 7 zou dit even zijn opgeschoven.

De grote vraag is nog even wanneer Samsung met de Galaxy S8 komt, normaal gesproken zou Samsung dit toestel introduceren tijdens de Mobile World Congress in Barcelona, deze beurs vind eind februari plaats, maar door alle problemen met de Note 7 zou Samsung mogelijk hebben besloten de introductie uit te stellen tot april, tijdens een eigen evenement in New York.

Er zijn dit jaar trouwens abnormaal veel geruchten rond het nieuwe vlaggenschip van Samsung.