Google Chrome gaat waarschuwen voor onbeveiligde formulieren

Beveiliging

Google heeft bekendgemaakt dat vanaf Chrome 56, welke in januari wordt uitgebracht, de browser actief gaat waarschuwen voor formulieren die niet worden verzonden over een beveiligde en versleutelde verbinding. In het formulier zelf zal een waarschuwing komen te staan.

Google gaat webmasters nog meer dwingen om over te stappen op een beveiligde https-verbinding. Eerder was al duidelijk dat websites met een SSL-certificaat hoger in Google kunnen komen, maar Google wil uiteindelijk gewoon af van onbeveiligde websites. Als gebruikers vanaf Chrome 56 ergens een gebruikersnaam en wachtwoord of creditcardgegevens moeten invullen, dan zal Google een waarschuwing gaan tonen dat de webpagina niet veilig is.

Voor webwinkels die niet over een beveiligde checkout beschikken kan dit grote gevolgen hebben, het is een goede reden voor mensen om een transactie niet door te zetten. Ook bij het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord zullen gebruikers dadelijk twee keer nadenken voordat ze besluiten in te loggen.

HTTPS-verbindingen voor websites worden gewoon dé standaard.