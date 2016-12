Lenovo onthult bloatware-loze laptops en schermen

Computers

Ieder jaar onthult het Chinese Lenovo rond de CES zijn nieuwe ThinkPads. Meestal wordt dan met veel bravoure gemeld wat de nieuwe functies zijn van de laptops, maar dit jaar niet. Dit jaar heeft Lenovo bovenal onthuld wat er niet op de ThinkPads zit: bloatware.

Software die laptops een stuk langzamer en onveiliger kan maken, is van de laptops gehaald, onthult Engadget. Dat houdt meteen in dat de ThinkPads een “schoner” systeem hebben, en dus een stuk minder ongewenste applicaties. Afgezien daarvan zijn er natuurlijk ook de nodige hardware upgrades.

Alle systemen worden voorzien van nieuwe Intel Core-processoren, van de zevende generatie. Daarnaast is er voor de grotere modellen (specifiek de ThinkPad T470, T470p, T570, L470 en L570) de mogelijkheid om Intels extreem snelle Optane 3D-opslag te gebruiken. Dat kan maximaal 16 gigabyte zijn en kan dus niet dienen ter vervanging van de harde schijf. Maar het helpt wel in situaties waarin zelfs een SSD niet genoeg snelheid biedt.

Lenovo voegt aan de laptops verder verbeterde trackpads toe, waarbij de ontworpen gemaakt zijn met Microsofts Precision TouchPad in gedachten.

ThinkPad Yoga 370 2-in-1

Dit is het vlaggenschip dat Lenovo heeft onthuld. Het apparaat heeft een 13,3 inch scherm en weegt 1.451 gram. Het apparaat is voorzien van een Full-HD scherm en een batterij die tien uur mee zou moeten gaan. De Lenovo is verder voorzien van Thunderbolt 3 met USB Type-C en kan daarmee makkelijker verbonden worden met de nieuwe docks en schermen van Lenovo. De ThinkPad Yoga 730 wordt vanaf maart verkocht in de Verenigde Staten, voor een prijs van 1.264 dollar.

De T-serie updates

De andere systemen zijn vooral voorzien van kleinere updates. Zo heeft de T570 een optioneel 4K non-touch scherm, een kleine verbetering ten opzichte van de vorige generatie. Dat scherm had namelijk een 3K-scherm. Verder introduceert Lenovo in vrijwel alle nieuwe T-modellen ondersteuning voor Thunderbolt 3 en krijgt de X270 USB-c mogelijkheden.

Docks en schermen

Tot slot komt Lenovo met updates van zijn docks en schermen. De Thunderbolt 3 Dock geeft stroom, twee DisplayPort connectors, HDMI, VGA, vijf USB 3.0 ingangen, een ethernetingang, audio en een Thunderbolt 3 ingang. Dat allemaal via een apparaatje dat met een enkele kabel aan je laptop of pc verbonden kan worden. Het apparaat gaat vanaf februari voor 280 dollar over de toonbank.

Mocht je dat wat goedkoper willen, kan dat ook: Lenovo introduceert in januari een 200 dollar kostende ThinkPad USB-C dock, die niet beschikt over Thunderbolt 3 en HDMI. Ook zijn twee van de vijf USB-ingangen van de tweede generatie.

Lenovo komt tot slot nog met nieuwe schermen: de 24-inch ThinkVision P24h en 27-inch P27h. Beide schermen ondersteunen opladen, video en 4 USB 3.0 ingangen. Het kleine scherm kost in de VS 259 dollar en is vanaf maart te koop. De grotere variant kost 329 dollar en moet ook vanaf maart in de schappen liggen.

Deze producten komen waarschijnlijk ook in Nederland en België beschikbaar, maar we hebben helaas nog geen prijzen en beschikbaarheid ontvangen van Lenovo.