Windows 10 krijgt blauwlichtfilter en meer functies

Apps & Software

Er is een nieuwe Insider-versie van Windows 10 verspreid, met enkele interessante nieuwe functies. Zo beschikt deze nu onder meer over een blauwlichtfilter. Ook zijn er kleine nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan onder meer het startmenu.

Windows Central omschrijft in een uitgebreid bericht alle nieuwe functionaliteiten van Windows 10, build 14997. De belangrijkste update is waarschijnlijk de blauwlichtfilter, die via de instellingen ingeschakeld kan worden. Daarmee filtert de computer blauw licht tegen de avond.

Het gebruiken van een blauwlichtfilter is vooral relevant voor mensen die tot ’s avonds laat achter een computer in de weer zijn. Het blauwe licht zorgt er namelijk voor dat mensen meer energie hebben in de avond en dat maakt in slaap vallen soms erg moeilijk. De filter stelt gebruikers ertoe in staat blauw licht zo veel weg te filteren als ze zelf willen.

De nieuwste versie van Windows 10 beschikt ook over enkele kleine verbeteringen in het startmenu. Dat beschikt nu over een koffiemok icoontje rechtsboven, dat nog geen functie heeft volgens de site. Een andere functie is dat gebruikers nu mappen kunnen maken in het startmenu, waarmee de Live Tiles beter gerangschikt kunnen worden. Het gaat om eenzelfde feature die Microsoft al introduceerde in de eerste update van Windows Phone 8.1.

Windows Central schrijft ook over een aantal andere kleine verbeteringen. Cortana, de stemassistent van Microsoft, kan bijvoorbeeld indien gewenst ook ingeschakeld worden met de Windows-knop + C toetsencombinatie. Het delen van bestanden is verder uitgebreid en er zijn nieuwe kleurschema’s en thema’s toegevoegd.

Wanneer de nieuwe build wordt vrijgegeven is nog niet zeker. Verwacht wordt een release begin 2017.