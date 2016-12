Render onthult LG G6-smartphone zonder modules

Mobile

Er zijn al enige tijd geruchten over de volgende grote smartphone van LG. Het gaat dan natuurlijk om de LG G6, die volgens de geruchten niet zou beschikken over modules. Een eerste render die online geplaatst is, onthult dat die geruchten kloppen. Verder is er het verhaal dat de smartphone in februari al op de markt gebracht zal worden.

De renders onthullen dat LG komt met een unibody ontwerp, dat meer lijkt op smartphones van concurrenten van LG dan het vorige vlaggenschipmodel van de fabrikant. De LG G5 was nog modulair en daarmee uniek, maar die innovatie heeft het bedrijf dus laten gaan met zijn nieuwste toestel. Bij de LG G5 (review) bleek het modulaire meer een gimmick dan een feature te zijn en de goede verkoopcijfers bleven uit.

Vermoedelijk maakte het bedrijf die keuze omdat de modules niet goed genoeg bleken te werken en dat er niet zoveel animo voor was als gehoopt. Toen de LG G5 gelanceerd werd, presenteerde LG die nog met veel bravoure als de volgende stap in de ontwikkeling van smartphones.

Gebruikers konden de batterij van het toestel wisselen en er bijvoorbeeld een nieuwe cameramodule aan koppelen. Ondanks dat het uitgangspunt mooi is, bleek de techniek in de praktijk niet zo goed te werken. Zo zat er enige speling tussen de modules en de smartphone. Om die reden zou LG besloten hebben de technologie voorlopig niet meer toe te passen.

Uit de renders en informatie van @OnLeaks op Twitter blijkt dat het nieuwe toestel 8,3mm dik wordt, 148,8mm lang en 72,3mm breed. De smartphone wordt volgens dezelfde geruchten voorzien van een 5,3 inch scherm met resolutie van 2560×1440 pixels. Het toestel is ook voorzien van een 3,5mm koptelefooningang en een USB C-ingang.