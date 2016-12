Samsung komt met nieuwe Quantum Dot curved monitoren

Computers

Samsung zal tijdens de CES 2017 een nieuwe productlijn van Quantum Dot gebogen monitoren onthullen. De monitoren worden specifiek gemaakt voor gebruikers die zich richten op multimedia en zijn beschikbaar in twee formaten: 27 inch en 31,5 inch.

De apparaten zullen tijdens de elektronicabeurs CES officieel onthuld worden. Het gaat daarbij om in totaal drie modellen, die in Nederland vanaf maart te koop zijn. Hoe duur ze worden is nog niet bekendgemaakt, maar gezien de – zoals Samsung het omschrijft – vernieuwende technologie, zal de prijs in eerste instantie niet heel laag zijn.

De CH711 is door Samsung ontwikkeld met multimedia in het achterhoofd. Het scherm levert gezien de specificaties vermoedelijk een prachtige kijkervaring: de curve bedraagt 1.800R en de kijkhoek 178 graden. Het scherm is verder voorzien van een kleurcodering van bijna 125 procent RGB en een resolutie van 2560×1440 WQHD.

Dan zijn er nog twee andere modellen, de CFG70 en CF71, die in de Verenigde Staten al vanaf deze maand te koop zijn. Tijdens de CES worden ze voor de rest van de wereld onthuld. De CFG70 is hier ook al te koop en wordt in 24 en 27 inch verkocht en is vooral ontwikkeld voor professionele en fanatieke gamers. Het apparaat biedt allerlei extra’s om de beeldweergave te optimaliseren. De CF791 is weer meer gericht op de zakelijke klant, met een curve van 1.500R en aspect ratio van 21:9.

De apparaten zijn voorzien van een ‘boundless’ ontwerp, wat inhoudt dat de schermranden zo smal mogelijk gehouden zijn. Het scherm rust verder op een wit onderstel, waarin alle nodige kabels weggewerkt kunnen worden.