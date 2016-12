Amazon patenteert vliegend distributiecentrum voor drones

Business

Amazon heeft al jaren ambities op het vlak van drones. Sinds 2013 werkt de webwinkel aan de uitrol van de vliegende apparaatjes om pakketten te kunnen bezorgen. Nu heeft Amazon een nieuw patent geregistreerd voor een vliegend drone-warenhuis.

Het is een “vliegend distributiecentrum” dat er volgens het patent uitziet als een zeppelin. Het centrum wordt voorzien van een bepaald aantal producten en gepositioneerd boven een plek waarvan Amazon verwacht dat er veel bezorgd moet worden. Drones kunnen dan in de lucht producten ophalen en direct doorvliegen naar de plek waar ze hun bestelling moeten afleveren.

Een voorbeeld dat Amazon zelf noemt draait rond een groot sportevenement. Daarvoor zouden de drones van Amazon bijvoorbeeld snacks of souvenirs kunnen leveren. Ook kunnen de drones ingezet worden om advertentiemateriaal af te leveren bij dit soort evenementen.

Amazon wil de vliegende centra ook voorzien van grotere shuttles, die mensen, drones en goederen naar de centra brengen. Daarmee zou Amazon de accu’s van de drones ook echt alleen in hoeven zetten voor het bezorgen van producten.

In het patent valt tot slot nog iets te zien over de werking van het vliegend systeem. Amazon wil de shuttles en drones met elkaar laten communiceren over het weer, de windsnelheid en dergelijk, zodat ze zo efficiënt mogelijk kunnen werken.