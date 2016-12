Oculus koopt ontwikkelaar eye-trackingsoftware

Business

Facebooks dochteronderneming, Oculus, heeft het bedrijf The Eye Tribe overgenomen. Dat ontwikkelt software voor het volgen van oogbewegingen in virtual reality, om daarmee de ervaring te verbeteren. The Eye Tribe was een Deense start-up en alle personeelsleden worden nu toegevoegd aan het Oculus-team. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Eye Tribe is de nieuwste in een hele reeks overnames van Oculus. Facebook investeert er namelijk flink in en zoekt vooral naar bedrijven die software ontwikkelen om ogen van gebruikers te kunnen volgen. Het kan de techniek onder meer efficiënter maken.

Door te volgen waar iemand naar kijkt, kan het beeld precies op de plek waar een gebruiker naar kijkt scherp gemaakt worden. Daardoor kan processorkracht gespaard worden. Tegelijk kan de technologie virtual reality een socialere ervaring maken, denkt men.

Het volgen van ogen maakt het makkelijker de uitdrukkingen van mensen om te zetten naar de virtuele realiteit en dat zou het weer makkelijker maken om mensen effectief met elkaar te laten communiceren in een virtuele wereld. Dat is ook precies wat Facebook wil, het ziet virtual reality namelijk als een belangrijke manier om zijn sociale netwerk uit te breiden.

Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, heeft al eens de intentie uitgesproken om mensen via virtual reality samen naar sport te laten kijken, te laten vergaderen en naar het buitenland te laten reizen. Overigens is Zuckerberg niet de enige die gelooft dat het volgen van ogen cruciaal is voor virtual reality, ook Google werkt hard aan het volgen van ogen en neemt daar regelmatig bedrijven voor over.