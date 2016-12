Samsung presenteert Galaxy A 2017-smartphones op 5 januari

Mobile

Samsung presenteert op 5 januari tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas de nieuwe Galaxy A-series smartphones. Deze serie bestaat nu enkele jaren en biedt midrange-smartphones met een behuizing van glas en metaal. In veel landen zijn de toestellen vooral populair op de zakelijke markt.

Samsung Maleisië heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 5 januari de nieuwe Galaxy A-smartphones van 2017 gaat onthullen. Daarnaast zijn er nu ook meteen de nodige geruchten over de toestellen naar buitengekomen, zo zou Samsung ervoor gekozen hebben de toestellen waterdicht te maken. Ook zijn flink wat van de specificaties uitgelekt.

Samsung komt opnieuw met een A3, A5 en A7-toestel, die allemaal voorzien zijn van eigen Exynos-processoren en oplopen in schermformaat. De A3 moet het naar verluidt stellen met een 4,7 inch OLED-scherm dat voorzien is van een HD-resolutie (1280 x 720 pixels). Aan de binnenkant is hoogstwaarschijnlijk gekozen voor een Exynos 7870, dit is een octacore-processor met acht Cortex A53-rekenkernen. De kloksnelheid bedraagt 1,6 GHz. Samsung zou verder hebben gekozen voor een 13 megapixel camera aan de achterzijde en 8 megapixels aan de voorzijde.

De Galaxy A5 en A7 krijgen volgens de berichten respectievelijk een 5,2 inch en 5,7 inch scherm die beide beschikken over een Full HD-resolutie (1920 x 1080 pixels). Aan de binnenkant heeft Samsung in deze toestellen gekozen voor de iets krachtigere Exynos 7880, dit is wederom een octacore processor maar ditmaal met vier Cortex A53-rekenkernen en vier Cortex A72-rekenkernen. De kloksnelheid bedraagt respectievelijk 1,6 GHz en 1,9 GHz.

De Galaxy A5 beschikt volgens de berichten over twee 16 megapixel camera’s, van de Galaxy A7 zijn de camera’s nog niet duidelijk.

De Galaxy A3 gaat naar verluidt 379 euro kosten en de Galaxy A5 479 euro. Op 5 januari komt er volledige duidelijkheid als Samsung de toestellen gaat presenteren.