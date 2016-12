Huawei verkoopt meer dan 10 miljoen exemplaren van vlaggenschip

Mobile

De Chinese smartphonefabrikant Huawei heeft voor het eerst meer dan 10 miljoen exemplaren van een vlaggenschip smartphone verkocht. De afgelopen jaren heeft Huawei de markt vooral weten te veroveren met de wat goedkopere toestellen, maar langzaam maar zeker weet het merk ook te overtuigen met zijn topproducten, zoals de Huawei P9 en P9 Plus.

Huawei heeft de afgelopen jaren keer op keer zeer degelijke smartphones op de markt gebracht, maar als Chinees onbekend merk de wereld veroveren is nog best lastig. Daarom koos het voor een bekende route, eerst de onderkant van de markt veroveren en daarna opklimmen.

Dat lijkt zijn vruchten af te werpen want Huawei heeft dit jaar meer dan 10 miljoen exemplaren van zijn vlaggenschip, de Huawei P9 (review) en Huawei P9 Plus, verkocht. Dat is voor het eerst, met voorgaande vlaggenschepen kwam Huawei nooit zover. Huawei maakte daarnaast ook bekend dat het zijn verkoopdoelstelling van 140 miljoen smartphones in 2016 gaat halen. Daarmee heeft Huawei zijn derde positie op de smartphonemarkt nu nog steviger in handen en zal het volgend jaar proberen om opnieuw door te groeien en mogelijk de tweede plaats van Apple te bedreigen. Al staat die doelstelling pas voor 2018 op het programma.