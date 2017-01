KPN blijft de grootste in vaste telefonie voor zakelijke markt

IT-Pro

Vroeger hadden alle bedrijven een vast telefoonabonnement bij de KPN (of PTT, al dan niet met de toevoeging Telecom). Eind jaren negentig kwam er een einde aan deze monopoliepositie. KPN weet haar leidende positie echter nog steeds vast te houden. Het marktaandeel als het gaat om vaste telefonie was in juli 2016 nog altijd 51 procent. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek van Computer Profile, dat hiervoor zo’n 3000 IT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers heeft gesproken.

Dat KPN op dit moment nog de grootste is, zegt op zich niet zoveel over hoe de markt aan het bewegen is. Daarvoor is het goed om ook naar de trends te kijken. Daaruit is duidelijk dat de voormalige monopolist de afgelopen jaren behoorlijk wat terrein aan het verliezen is. In 2012 was het marktaandeel namelijk nog 68 procent. De drie voornaamste uitdagers zijn Tele2 op de tweede plaats (16 procent), Vodafone op drie (13 procent) en Ziggo (inclusief UPC) op vier (8 procent). Telfort – ook een merk dat onder de KPN-paraplu valt – wordt los getoond in de overzichten, omdat dit merk als een zelfstandig merk in de markt wordt gezet. Het aandeel van Telfort is overigens niet bijster groot in dit segment van de markt, slechts 2 procent.



Ontwikkeling providers vaste telefonie 2012-2016

Interessant gegeven als het gaat om de resultaten van het onderzoek van Computer Profile, is dat per sector een voorkeur lijkt te bestaan. Multinationals (minimaal 2500 medewerkers per locatie) kiezen opvallend vaak voor KPN, terwijl ook Vodafone het in dit segment behoorlijk goed doet. Tele2 doet het met name in het publieke domein erg goed. Overheidsinstellingen geven zelfs in meerderheid (52 procent) aan dat er van deze provider gebruikgemaakt wordt. Ook in het onderwijs en de zorg is Tele2 goed aanwezig.



Providers vaste telefonie per segment

Mobiel

Waar het marktaandeel van KPN bij vaste telefonie in de zakelijke markt de afgelopen jaren sterk is gekrompen, is dat bij mobiele telefonie niet het geval. Daar schommelt het al sinds 2012 tussen de 42 en 45 procent. Met een huidig marktaandeel van 43 procent is het oude staatsbedrijf nog nipt de grootste. Vodafone heeft 38 procent van dit gedeelte van de markt in handen, terwijl T-Mobile het met 10 procent moet doen en Telfort met 4 procent. Vodafone heeft in 2010 het mobiele deel van de aanbesteding voor de overheid gewonnen (tot 2016), dus het is niet verrassend dat het in dat segment verreweg de grootste is. KPN doet het in de gezondheidszorg en de dienstverlening erg goed , terwijl T-Mobile eigenlijk alleen relatief sterk is.



Mobiele providers per branche