Uitgelekte renders tonen 2017-model van Lenovo Moto X

Bij OnLeaks hebben ze opnieuw de hand weten te leggen op nieuwe smartphone-afbeeldingen, het gaat deze keer om de Lenovo Moto X, het 2017-model, dat ongetwijfeld binnenkort aangekondigd zal gaan worden. De smartphone heeft opnieuw een echt Moto-ontwerp en beschikt over een vingerafdrukscanner en een koptelefoon-aansluiting.

Lenovo zet sindskort volledig in op de nieuwe Moto Z-serie, waarbij de koptelefoonaansluiting plaats heeft moeten maken en waarbij de gebruiker ook losse modules kan aanschaffen die je achter op het toestel kan klikken, denk bijvoorbeeld aan een accupack, beamer, optische zoomcamera of een speaker.

De Moto X-serie bestaat echter al enige jaren en heeft het merk nieuw leven gegeven toen het werd overgenomen door Google. Het is voor Lenovo, dat inmiddels eigenaar is van het Moto-merk, enorm belangrijk om de huidige succesvolle series goed door te zetten. Met de Moto-smartphones heeft Lenovo een goede kans om marktaandeel te pakken in Westerse landen. Veel mensen hebben nog steeds een warm gevoel bij Motorola.

Of de nieuwe Moto X een succes gaat worden is nog even afwachten, het lijkt erop dat het toesten een licht gebogen scherm heeft van 5,2 inch, hoogstwaarschijnlijk met een Full HD-resolutie. Verder is duidelijk de aanwezigheid van een vingerafdrukscanner te zien en wordt het toestel waarschijnlijk aangedreven door een krachtige Snapdragon 820-processor van Qualcomm.

Nu de afbeeldingen zijn uitgelekt begint het wachten op de presentatie van het toestel, doet Lenovo dit tijdens de CES begin januari of wacht het bedrijf tot het Mobile World Congress in Barcelona eind februari? We gaan het zien.