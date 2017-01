Nederlandse startups haalden 252 miljoen euro op in 2016

Business

In Nederland komt ook de ene na de andere startup uit de grond en vaak is het succes ook direct afhankelijk van investeringen door derden, daarom worden er financieringsrondes gehouden en die zijn soms succesvol, maar vaak ook niet. In totaal wisten de Nederlandse startups dit jaar 252 miljoen euro binnen te harken, een daling ten opzichte van 2015.

De Startupblog Startupjuncture doet zijn best om alle startups en investeringen inzichtelijk te krijgen, dat lukt ze over het algemeen vrij aardig, al zal niet elke investering gemeld zijn. Uit het onderzoek van het blog komt naar voren dat er in Nederland dit jaar 143 investeringen werden gedaan in startups, met een gemiddeld bedrag van 1,79 miljoen euro, dat bedrag was een jaar eerder nog 2,82 miljoen euro. Een daling dus in de hoeveelheid investeringen.

Hoewel de investeringen zijn gedaald betekent dat niet dat het slecht gaat met de Nederlandse startups, we hebben de afgelopen jaren gewoon een paar uitschieters gehad, waardoor het totaal hoger uitviel. Zo was er een investering van 200 miljoen euro in Adyen en 74 miljoen euro in Takeaway.com.

Dit jaar wisten vooral veel medische startups goed geld op te halen, zo haalde het bedrijf G-Therapeutics 26 miljoen euro op, Nightbalance 12,5 miljoen euro en BlueBee 10 miljoen euro. Verder begint de economie weer een beetje aan te trekken en worden investeringen steeds beter afgewogen, blind investeren in een startup komt niet zo snel meer voor.