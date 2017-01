Vodafone en Ziggo ronden fusie af

Business

De fusie van de Nederlandse divisies van Vodafone en Liberty Global is afgerond. Het bedrijf dat uit de joint venture ontstaat, draagt de naam VodafoneZiggo Group Holding B.V. en elk van de twee bedrijven heeft vijftig procent van de joint venture in handen.

Dit hebben de twee bedrijven op oudejaarsdag in een gezamenlijk statement bekendgemaakt. Het gecombineerde bedrijf zou in 2016 een omzet van meer dan vier miljard euro gedraaid hebben. Er zijn in de joint venture tien miljoen klanten voor vaste diensten en vijf miljoen voor mobiel, waarmee VodafoneZiggo in één klap het grootste telecombedrijf van Nederland is.

De joint venture zal werken onder de twee merknamen. De diensten die de twee bedrijven aanbieden moeten sterker geïntegreerd worden de komende maanden, zodat er een optimaal aanbod ontstaat. In het persbericht valt te lezen dat “de partijen overeengekomen zijn de omvang van de diensten van beide bedrijven te vergroten na afronding van de overname, om ervoor te zorgen dat VodafoneZiggo volledig kan profiteren van de volledige grootte en kennis van beide bedrijven.”

Voor de joint venture moet Vodafone een flink bedrag neertellen: 800 miljoen euro. Eerder zou dat 1 miljard euro zijn, maar de schuldenlast van Ziggo, die 7,7 miljard euro bedraagt, heeft dat bedrag verlaagd. Na afronding heeft de joint venture een gecombineerde schuldenlast van 10 miljard euro.

De fusie van de Nederlandse divisies van Vodafone en Ziggo werd in februari aangekondigd. De twee bedrijven maakten toen bekend fiscaal en juridisch gezien één te willen worden op de Nederlandse markt. De fusie werd in de loop van augustus goedgekeurd, met als voorwaarde dat Vodafone zijn vaste internetdiensten zou afstoten. Toen in november T-Mobile die dienst overnam, was de weg vrij voor de fusie, die nu dus officieel afgerond is.

Het nieuwe bedrijf maakt de weg vrij voor het aanbieden van zogenaamde quadplay-diensten, waarbij vast internet, vaste telefonie, televisie en een mobiel abonnementen in één pakket gezamenlijk worden aangeboden.