Apple schroeft productie iPhone 7 terug

Mobile

Tegenvallende verkopen van de nieuwste smartphones van Apple hebben ertoe geleid dat het bedrijf de productie nog meer omlaag schroeft. Het bedrijf van CEO Tim Cook zou in 2017 zo’n tien procent minder iPhones produceren dan eerder gepland.

Het cijfer is afkomstig van de doorgaans welingelichte Nikkei Asian Review, dat zich baseert op de cijfers van leveranciers van onderdelen die Apple gebruikt bij het maken van zijn smartphones. Het is opvallend nieuws, want Apple besloot bij lancering van de iPhone 7 en 7 Plus al twintig procent minder exemplaren te laten maken dan verwacht.

Dat besluit nam Apple op basis van stagnerende verkopen van de iPhone 6s. Ondanks dat er al twintig procent minder van de nieuwe iPhone-modellen gemaakt werd, was dat nog teveel voor Apple, dat nu dus nog minder produceert.

Dat komt vooral omdat de nieuwe iPhones minder goed verkopen dan verwacht. De Nikkei stelt dat de verminderde productie geldt voor alle varianten van de iPhone 7, dus niet alleen het standaardmodel, maar ook de 7 Plus.

Van dat laatste model zouden wel de meeste exemplaren verkocht worden, volgens de Nikkei vooral door de dubbele camera waarvan het apparaat voorzien is. Tegelijk kampt Apple met een klein probleem op dat gebied, want de camerasensoren zijn moeilijk te maken, waardoor de productie sowieso al niet op peil lag.

De hoop van Apple is dat het tij gekeerd zal worden met de iPhone 8. Verwacht wordt dat Apple die smartphone in september 2017 lanceert, en dat het een aantal zogenaamde ‘killer features’ krijgt. Volgens de geruchten wordt de iPhone 8 voorzien van een OLED-scherm, krijgt het een glazen behuizing en een edge-to-edge display. De wat wildere geruchten wijzen op het verdwijnen van de thuisknop (die in het scherm geïntegreerd zou worden).