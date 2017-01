Microsoft patenteert nieuwe implementatie augmented reality

Business

Microsoft heeft een nieuwe implementatie van augmented reality gepatenteerd. Het Amerikaanse bedrijf werkt al enige tijd aan de HoloLens, een augemented reality-bril en werkt nu mogelijk aan verschillende toepassingen voor de techniek.

In het nieuwe patent omschrijft Microsoft geavanceerde software. Die moet automatisch alle objecten van belang voor een gebruiker gaan volgen. Zodoende zien we in het patent dat Microsoft van plan is labels toe te kennen aan bijvoorbeeld de sleutelbos, maar ook boeken, papieren, planten en andersoortige objecten.

Het volgen daarvan en koppelen aan augmented reality-technologie moet een interessante nieuwe digitale ervaring creëren. Het zou kunnen leiden tot een toekomst waarbij de drager van een Microsoft HoloLens aan digitale assistent Cortana kan vragen waar de sleutels liggen. Die kan dan op de realiteit een zogenaamde ‘tag’ plaatsen, waar de gebruiker naartoe kan lopen om de sleutels te pakken.

“Veel tijd wordt doorgebracht met het zoeken naar verloren voorwerpen. Bijvoorbeeld het zoeken naar verloren autosleutels, portemonnees, mobiele apparaten en dergelijke, waardoor mensen veel tijd verliezen. Maar tegelijk kan de technologie bijhouden of de melk in de koelkast bijna op is, zodat een extra tripje naar de supermarkt bespaard kan worden”, valt te lezen in de patentaanvraag.