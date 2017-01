‘Samsung komt half januari met onthulling problemen Galaxy Note 7’

Mobile

Het debacle rond Samsungs Galaxy Note 7-smartphone lijkt deze maand ten einde te komen. Er wordt gesteld dat de Zuid-Koreaanse fabrikant half januari bekendmaakt wat de oorzaak was waarom een aantal van de smartphones ontploften.

Dit meldt de Zuid-Koreaanse krant JoongAng Ilbo, op basis van anonieme bronnen (via Reuters). Sinds oktober doet Samsung onderzoek naar de oorzaak van de problemen. Het bedrijf impliceerde toentertijd dat er meerdere factoren speelden, die uiteindelijk samen bijdroegen aan een groot probleem.

Wereldwijd vlogen sinds de release van de smartphone in de loop van augustus enkele tientallen van de apparaten in brand. In eerste instantie dacht men dat het lag aan de gebruikte accu, maar toestellen met accu’s uit andere batches hadden hetzelfde probleem. Om die reden besloot Samsung uiteindelijk alle toestellen terug te roepen.

Vermoed wordt dat het probleem ligt in de ruimte die Samsung de batterij van de smartphones heeft gegeven. Er was net iets te weinig ruimte voor de accu’s, het gevolg daarvan was dat er bij het kleinste probleem kortsluiting kon ontstaan, waardoor de toestellen in brand vlogen. Mogelijk was de isolatie tussen de componenten in de accu te dun. Wereldwijd gebeurde het bij enkele tientallen apparaten. Door de terugroepactie kelderde de winst van Samsung enorm. De smartphonedivisie leverde 96 procent van de winst in.