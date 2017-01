Samsung lanceert vernieuwde Galaxy A-toestellen

Mobile

Samsung heeft de nieuwe edities van de Galaxy A-smartphones onthuld. Voor Europa brengt het Zuid-Koreaanse bedrijf de Galaxy A5 uit met een 5,2 inch scherm en de Galaxy A3 met een 4,7 inch scherm uit. De toestellen zijn vanaf 3 februari in Nederland verkrijgbaar.

De Galaxy A3 heeft een adviesprijs van 329 euro en de Galaxy A5 zal voor 429 euro over de toonbank gaan. Ze zijn allebei beschikbaar in de kleuren Black Sky, Gold Sand en Peach Cloud en voorzien van een metalen frame en afgeronde achterkant. Daardoor liggen de apparaten comfortabel in de hand.

Dat is mooi, maar mooier is het feit dat beide toestellen voldoen aan de IP68-standaard. Daardoor beschermen ze tegen regen, zweet, zand en stof. De smartphones zijn dus ook prima te gebruiken in de regen. Ook de accu’s waarvan de toestellen voorzien zijn, zijn mooi. De A3 is voorzien van een 2.350mAh-batterij en de A5 van een 3.000mAh-accu.

Beide toestellen hebben verder beschikking over een vingerafdrukscanner en een micro-SD ingang. Ook wat de schermen betreft lopen de apparaten redelijk gelijk: los van het schermformaat zijn beide toestellen voorzien van een AMOLED-scherm. Ze draaien ook allebei op Android 6.0 Marshmallow.

Vanaf dat punt lopen de apparaten uiteen; de A5 beschikt over een 1,9GHz Octa Core processor, waar dat bij de A3 een minder krachtige 1,6GHz processor is. Ook het geheugen loopt uiteen. De A5 heeft 3GB werkgeheugen en 32 gigabyte opslaggeheugen. De A3 beschikt over 2 gigabyte werkgeheugen en 16 gigabyte opslaggeheugen.