‘Samsung Galaxy S8 kan als desktop worden gebruikt’

Samsung zal later dit jaar komen met het nieuwste model in de Galaxy S8-reeks. De smartphone zal behoorlijk interessante extra functies moeten hebben, wil het de consument er na de problemen met de Note 7-toestellen ervan overtuigen hem te kopen. Een van die zogenaamde killer features zou volgens een nieuw gerucht een desktopoptie zijn.

De website All About Windows Phone stelt op basis van een anonieme bron en een slide uit een PowerPoint presentatie dat de nieuwe smartphone van Samsung aangesloten kan worden op een monitor. Het zou van de smartphone in essentie een draagbare desktop maken, zoals Microsoft ook betracht te realiseren met de Continuum-mogelijkheden.

Op de slide, die ook online te vinden valt, is te zien dat de Galaxy S8 met een kabel verbonden kan worden aan een monitor. Een toetsenbord en muis zouden dan via Bluetooth gekoppeld kunnen worden, om van het toestel een compleet systeem te maken. Het beeld van de monitor laat zien dat er meerdere vensters geopend kunnen worden.

De afgelopen tijd zijn er veel verschillende geruchten naar buiten gebracht rond de Samsung Galaxy S8. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou de koptelefooningang weg laten en het apparaat van een optische vingerafdrukscanner voorzien. Ook schijnt het toestel aan alle vier de zijden een gebogen kant te hebben (waar de Edge-modellen er nu twee hebben). Samsung introduceert naar verluidt ook zijn nieuwe stemassistent in het model, Viv.