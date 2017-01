Lenovo lanceert krachtige nieuwe tablet

Mobile

Het Chinese Lenovo heeft tijdens de CES een nieuwe tablet onthuld, die het gat vult sinds Microsoft geen opvolger van de Surface Pro 4 gelanceerd heeft. De Lenovo Miix 720 is een tablet met afneembaar toetsenbord, touchpad en een speciale stand die hem rechtop kan houden.

De Miix 720 gaat in het goedkoopste model voor 999 dollar over de toonbank. Daarmee is hij 100 dollar duurder dan de goedkoopste Surface 4 Pro-variant. De Miix 720 heeft echter heel wat te bieden in ruil voor die hogere prijs.

De tablet draait namelijk op een vernieuwde Intel Core-processor, voorzien van Kaby Lake-architectuur. Die processor kan werken met 16 gigabyte aan DDR4 DRAM-geheugen en beschikt over een opslagcapaciteit tot wel 1 terabyte.

De Lenovo Miix 720 is voorzien van een 12-inch paneel met 2880×1920 pixels, in totaal 288 pixels per inch. Volgens Lenovo de lichtsterkte tot 400 nits bedragen. De batterij is relatief klein, met 41Wh, maar volgens Lenovo zou dat genoeg moeten zijn voor acht uur activiteit.

De tablet heeft verder een Thunderbolt 3-ingang en USB 3.0 en 2.0 ingangen. Daarmee kunnen er ook externe apparatuur aangesloten worden aan het de tablet. Lenovo levert zoals aangegeven standaard een afneembaar toetsenbord mee en verkoopt los een stylus.

Zoals gebruikelijk is het apparaat voorzien van een camera aan de voor- en achterkant. Die aan de achterkant beschikt over 5 megapixel en de camera voorop over 1 megapixel en een infraroodsensor. De Lenovo Miix 720 weegt zo’n 780 gram, maar 1,1 kilogram als het toetsenbord aangesloten wordt.

Vanaf april is de Lenovo Miix 720 te koop in de Verenigde Staten. Of, en zo ja, wanneer hij in Nederland verkocht wordt is niet zeker.