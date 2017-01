Linksys komt met Velop, een volwaardig meshing wifi-systeem

Netwerken

Tijdens CES in Las Vegas heeft Linksys vandaag Velop aangekondigd, een modulair mesh-systeem waarmee een naadloos draadloos netwerk opgezet kan worden. De verschillende modules waaruit dit systeem bestaat, zet je op verschillende locaties neer, waarna ze allemaal verbinding met elkaar kunnen maken om zo in theorie voor de best mogelijke dekking te zorgen.

Velop is een ‘echt’ mesh-systeem, waarmee we bedoelen dat de verschillende modules identiek zijn. Een ervan moet op de router of switch aangesloten worden, waarna deze automatisch als router wordt ingesteld. Alle andere maken vervolgens draadloos verbinding met de router en/of met elkaar, afhankelijk van wat beter uitkomt in de specifieke situatie waarin ze worden ingezet. Heb je overal al netwerkkabels door je huis getrokken, dan kun je er ook voor kiezen om alle modules bekabeld aan te sluiten. Dan fungeren de ‘extra’ modules als access points. De modules lijken qua design overigens behoorlijk veel op Apple’s AirPort Extreme. Of het toeval is of niet, laten we in het midden, maar die router is inmiddels met pensioen gestuurd door Apple. Er komt ook geen vervanger meer voor. Nu is het uitermate lastig om producten in de Apple Store te krijgen, maar als er binnenkort weer wifi-producten in de Store verschijnen, dan zou het ons niet verbazen als het deze zijn.

Het draadloos verbinden van apparaten zoals de modules van Velop brengt een grote uitdaging met zich mee. Als je ervaring hebt met repeaters/range extenders, dan heb je hier ongetwijfeld ervaring mee. Bij een repeater arriveert het signaal draadloos en wordt het ook weer draadloos doorgestuurd naar de clients. Aangezien hiervoor dezelfde radio en hetzelfde kanaal gebruikt moet worden, zorgt dat ervoor dat de bandbreedte die beschikbaar is voor een aangesloten client fors wordt beperkt. Als je geluk hebt hou je de helft over, vaak een stuk minder.

Bij mesh-oplossingen zoals deze Velop van Linksys, is het ‘repeaterprobleem’ niet meer aan de orde. Dit zijn namelijk tri-band-apparaten, die naast een enkele 2,4 GHz-radio (400 Mbps) ook beschikken over twee 5GHz-radio’s (2 x 867 Mbps, met MU MIMO). Volgens het persbericht dat wij ontvangen hebben van Linksys, kan Velop alle drie de radio’s inzetten voor zowel communicatie tussen modules onderling als tussen modules en clients. Dat is dus radicaal anders dan bijvoorbeeld Netgear het aanpakt op de Orbi-modules. Daar wordt een van de 5GHz-radio’s (die overigens op papier veel krachtiger is dan die in de Velop) gebruikt voor de zogeheten ‘backhaul’, de verbinding tussen modules.

Voor Velop zou de benadering van Linksys allereerst betekenen dat ook de 2,4GHz-radio gebruikt kan worden voor de backhaul. Dat is niet gebruikelijk in de wereld van mesh-netwerken en zal ook zeker niet zorgen voor een enorm tot de verbeelding sprekende bandbreedte. Het kan in sommige gevallen wel net dat extra beetje bereik opleveren natuurlijk. Dat er ‘gewisseld’ kan worden tussen de twee 5GHz-radio’s is – zeker als je meer dan twee modules ‘in lijn’ plaatst – zonder meer een voordeel. Je kunt dan bij het doorzetten van het draadloos binnenkomende signaal gebruikmaken van de andere 5GHz-radio. Dat lost het eerder genoemde ‘repeaterprobleem’ op. Hoe een en ander exact werkt, zullen we binnenkort aan de hand van een test gaan uitzoeken.

De Velop-modules ondersteunen de volgende netwerktopologieën: point-to-point, mesh, star, line en tree. De modules bepalen dynamisch met welke andere module ze verbinding maken, gebaseerd op de kwaliteit van het signaal dat ze binnen krijgen. Het idee hierachter is uiteraard dat elke aangesloten client de optimale route naar het internet kan vinden. Seamless roaming wordt verder ook ondersteund: de modules pakken clients als het goed is automatisch van elkaar over.

Installatie en bediening middels app

Mesh-apparatuur zoals Velop wordt voor een belangrijk deel gericht op de massa. Het idee is dat het de wifi-problemen van iedereen op een elegante manier oplost. Daar hoort ook een eenvoudige installatie bij, die geheel met de Linksys-app (voor Android en iOS) kan worden uitgevoerd. Je maakt via Bluetooth verbinding met een Velop-module. Dat betekent dat je nooit opnieuw verbinding moet maken met het draadloze netwerk van de Velop om verder te kunnen met het beheer ervan, ook niet als je het wachtwoord hebt veranderd. Verwacht overigens geen uitgebreide instellingsmogelijkheden, daarvoor is dit systeem niet bedoeld. Wil je dat wel bij Linksys, dan moet je naar de WRT-lijn kijken, waar je ook nog zelf OpenWrt op kunt installeren.

Ben je al in het bezit van een nog niet officieel in Nederland verkochte Amazon Echo, dan is het goed om te weten dat Velop dit ook ondersteunt. Je kunt middels spraakcommando’s het gastnetwerk in- of uitschakelen, het SSID en wachtwoord voor gasten opvragen en de aanmeldgegevens voor het hoofdnetwerk opvragen.

Vermeldenswaard als het gaat om de installatie van Velop is dat Spot Finder-technologie (bekend van de repeaters van Linksys) ook hier is ingebouwd. Hiermee kun je nauwkeurig bepalen of de verschillende modules optimaal zijn geplaatst.

Prijzen en beschikbaarheid:

Velop kan per direct bij voorinschrijving worden besteld en is vanaf 15 januari 2017 verkrijgbaar. Het systeem wordt geleverd met een garantie van drie jaar.

Aanbevolen verkoopprijs: