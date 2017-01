Samsung lanceert ‘QLED’-televisies

Business

Samsung heeft, vlak voor de start van de CES morgen in Las Vegas, een op het eerste gezicht nieuwe schermtechnologie onthuld. Het bedrijf gaat QLED in de markt zetten en lanceert daartoe een reeks nieuwe televisies. Hiermee hoopt het bedrijf de concurrentie aan te kunnen gaan met LG en zijn OLED-schermen.

De QLED’s combineren quantum dots met lcd-technologie. De quantum dots zijn pixels die afhankelijk van hun grootte – die uiteen kan lopen van twee tot tien nanometer – een bepaalde kleur weergeven. Door ze te combineren met een speciale metalen legering realiseert Samsung een groter kleurbereik dan ooit tevoren. Eigenlijk is het dus een doorontwikkeling van de quantum dot-technologie die Samsung vorig jaar ook al gebruikte. De naam QLED lijkt gekozen te zijn om qua naamgeving dichtbij OLED te komen, waar LG al geruime tijd druk mee in de weer is (en ook succesvol mee is).

Samsung meldt overigens wel gewoon dat de quantum dots in de QLED-schermen niet zelf kleuren uitstralen. Om die reden moeten ze gecombineerd worden met lcd. Door ze te combineren met lcd-techniek kunnen de televisies volgens Samsung 99 procent van alle kleuren weergeven. De QLED-televisies krijgen een helderheid van 1.500 tot 2.000 cd/m2 en kunnen daardoor erg fel worden. Een gemiddelde televisie hangt op dit moment nog tussen de 500 en 1.000 cd/m2.

De combinatie van oude en nieuwe technologie gaat volgens Samsung voor een aardverschuiving zorgen in de televisiemarkt. “2017 zal het jaar van een grote paradigmaverandering in de visuele displayindustrie worden, en het begin inluiden van het QLED-tijdperk,” zegt HyunSun Kim, voorzitter van de displaydivisie van Samsung Electronics in een statement. “Met de opkomst van QLED TV, kunnen we het meest realistische beeld mogelijk naar het scherm brengen.”

Met de QLED-panelen denkt Samsung het dus op te kunnen nemen tegen LG, dat de afgelopen jaren goede sier heeft gemaakt met haar OLED- televisies. OLED-schermen hebben pixels die zelf licht produceren en daardoor dus geen backlight nodig hebben. Een van de grote voordelen van deze technologie is dat individuele pixels helemaal ‘op zwart’ kunnen. Dat zorgt op dit soort panelen voor een oneindig hoog contrast. Daarnaast is de techniek energiezuiniger, daar pixels die niet gebruikt worden ook geen licht uitstralen en dus geen (of in ieder geval heel weinig) stroom verbruiken.