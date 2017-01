Asus komt met speciale 14-inch laptop voor zakelijke markt

Computers

Asus heeft een gloednieuwe laptop gepresenteerd, die het specifiek voor de zakelijke markt ontworpen heeft. Het gaat om de lichtste 14-inch laptop die op dit moment verkrijgbaar is voor de zakelijke markt. Daarnaast is de AsusPRO B9440 ook nog bijzonder handzaam.

De ASUSPRO B9440 is volgens Asus “vanuit niets ontworpen om een perfecte zakelijke kans met superieur stijl te bieden”. Juist om die reden zijn de schermranden zo dun mogelijk gemaakt en is de laptop ook erg licht. Daarmee heeft het bedrijf een laptop gebouwd die zeer mobiel is en ideaal om mee te nemen.

De 1047,8 gram wegende notebook is gemaakt van een magnesium legering die sterker moet zijn dan het gewoonlijk gebruikte aluminium. De laptop kan ook wel een stootje hebben, zo zou de laptop MIL-STD 810G standaarden doorstaan, dat betekent vallen zonder grote schade en het toetsenbord kan, net als de achterkant van het scherm, redelijk wat druk aan.

De batterij die Asus ingebouwd heeft is erop gericht een complete werkdag te doorstaan. Volgens Asus gaat de laptop bij normaal gebruik 10 uur mee, genoeg dus voor een volledige werkdag. Klanten kunnen kiezen uit een Intel Core i5 of een i7 processor en onder meer een Trusted Platform Module (TPM) toevoegen voor extra databeveiliging.

Ook biedt Asus een speciale docking station aan, de Asus SimPro Dock, die middels USB-C ingang aangesloten wordt. Dat station is voorzien van dual Display Port interfaces, USB-C, USB 3.1, VGA, HDMI, LAN en een SD-kaart lezer. Kortom: als het extra station aangesloten wordt, kunnen alle mogelijke apparaten aangesloten worden.

In de Verenigde Staten zal de ASUSPRO B9440 voor 999 dollar over de toonbank gaan. Hij is daar vanaf mei 2017 te koop. Of en wanneer dit model in Nederland beschikbaar komt is nog onduidelijk, we weten dan ook nog geen europrijzen.