Dell lanceert 2-in-1 XPS 13 voor zakelijke markt

Computers

Morgen gaat de CES 2017 van start, maar Dell heeft alvast een nieuwe versie van zijn populaire XPS 13 onthuld. Het gaat om een apparaat, specifiek gericht op de zakelijke markt, met een vernieuwd ontwerp. Het is nu ook mogelijk om de Dell XPS 13 helemaal om te klappen en als tablet te gebruiken.

Dell heeft het bestaande XPS 13 ontwerp genomen en daar een scharnier aan toegevoegd die het mogelijk maakt om het scherm van de ultrabook 360 graden te draaien. Daarmee is de ultrabook een 2-in-1 convertible geworden. Net als met andere convertibles, zijn er meerdere configuraties mogelijk, waaronder ‘tent’ en ‘tablet’. Het nieuwe model is voorzien van een 13,3 inch scherm en in twee mogelijkheden te koop. Enerzijds is er een 1920×1080 Full HD-scherm te verkrijgen en anderzijds een 3200×1800 QHD-touchscreen. Klanten kunnen verder kiezen uit twee processoren, namelijk de Intel Core i5-75Y54 met een kloksnelheid van 3,2GHz of de Core i7-7Y75 met kloksnelheid van 3,6GHz. Die processoren zijn allebei ontwikkeld voor de zakelijke markt en komen standaard met ondersteuning voor onder meer beveiliging.

Het basismodel krijgt een werkgeheugen van 4 GB, maar 8 GB is ook optioneel verkrijgbaar. Verder voorziet Dell de laptop standaard van 128 GB aan opslagcapaciteit en zijn upgrades naar 256 GB en 512 GB ook mogelijk. Wij raden over het algemeen minimaal 256GB aan, omdat 128GB met Windows 10 best weinig is. Dell heeft een flinke accu gepropt in de nieuwe Dell XPS 13, de 2-in-1 is voorzien van een 46Wh batterij, die tot 15 uur meegaat op een volle lading. Mocht de gebruiker ervoor kiezen om vooral video’s te streamen, dat gaat de accu iets minder lang mee, namelijk 13 uur.