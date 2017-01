Gartner: gebrek aan innovatie in computermarkt zorgt voor stagnatie

Computers

Onderzoeksbureau Gartner heeft gekeken naar de verkopen van computers, mobiele telefoons en tablets. De conclusie van gartner is dat de verkopen stagneren om twee redenen – een gebrek aan innovatie en een verzadigde markt. Bedrijven die nog groei willen halen, moeten inzetten op stemassistenten en virtual reality.

“De wereldwijde markt voor computers en mobiele apparaten is stagnerende,” aldus Ranjit Atwal, onderzoeksdirecteur van Gartner. “De leveringen van mobiele apparaten groeien enkel in de opkomende Aziatische markten en de pc-markt heeft pas net het einde van de krimp bereikt.” Het onderzoeksbureau meldt dat niet alleen de vraag naar traditionele apparaten is afgenomen, ook “beginnen de prijzen te stagneren door marktverzadiging en afnemende innovatie.”

Er werden afgelopen jaar 219 miljoen pc’s verkocht en verwacht wordt dat er komend jaar een stuk minder over de toonbank zullen gaan. Gartner gaat uit van zo’n 205 miljoen exemplaren. Die daling zet de jaren daarna gewoon door volgens Gartner, naar 198 miljoen in 2018 en 193 miljoen in 2019. De pc-fabrikanten hadden juist de verwachting dat de pc-markt uit het slop zou komen en de verkopen weer zouden gaan stijgen.

Een deel van die krimp komt voort uit nieuwe apparaten zoals de Microsoft Surface, deze type tablets zullen de vraag naar pc’s kannibaliseren, hoewel de Surface een tablet is, kan die eigenlijk ook als pc gezien worden. Verwacht wordt dat de verkopen van dit soort apparaten in 2017 met 24 procent naar 61 miljoen apparaten groeit.

Wat mobiele telefoons betreft ziet Gartner in opkomende markten eenzelfde beweging als in de westerse wereld. In Europa en de Verenigde Staten vernieuwen consumenten hun apparaat steeds minder vaak, terwijl dat in opkomende markten nog wel is. Gartner gelooft dat de groei in de mobiele markt dan ook vooral voortkomt uit die markten. Afgelopen jaar werden er wereldwijd 1,88 miljard mobiele telefoons verkocht, en dat groeit naar 1,89 miljard in 2017. Voor 2018 bedraagt de wereldwijde vraag volgens Gartner 1,92 miljard exemplaren. De meeste groei zou voortkomen uit stemassistenten en virtual reality opties. “Klanten zijn meer op zoek naar nieuwe ervaringen en toepassingen in opkomende categorieën, zoals” virtual reality en stemassistenten. Fabrikanten die op zoek zijn naar groei moeten volgens Gartner dan ook vooral innoveren op die gebieden.