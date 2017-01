TP-Link lanceert Deco M5-lijn mesh wifi-producten

Netwerken

Tijdens CES in Las Vegas heeft TP-Link vandaag meerdere nieuwe producten gelanceerd. Twee daarvan zijn toevoegingen aan het bestaande portfolio, namelijk de AC2300 Wireless MU MIMO Gigabit Router en de RE650 AC2600 Wi-Fi Range Extender. TP-Link stapt met de Deco M5 Router en Deco M5 Plus Router With Powerline ook in de wereld van mesh-netwerken.

Heel erg veel details hebben we op dit moment niet over de producten in de Deco-lijn, behalve dan de modules gebruikmaken van de “nieuwste Wi-Fi mesh-technologie voor een naadloze, draadloze verbinding in elke kamer”. Daar moeten we het op dit moment mee doen, wat doet vermoeden dat het nog wel een maand of wat zal duren vooraleer deze producten verkrijgbaar zijn. Het is dus vooralsnog niet duidelijk hoeveel radio’s de Deco-modules hebben en wat bijvoorbeeld de theoretische samengestelde doorvoersnelheid is. We hebben deze vraag uitstaan bij TP-Link.

Op basis van wat we her en der bij elkaar hebben gezocht hebben en de foto’s/renders die ons zijn toegestuurd, lijkt het te gaan om modules met twee radio’s en lijken het AC1200- of AC1750-apparaten. Hiermee vallen ze in de categorie van de Sitecom Huddle en het met name in de VS bekende en populaire Eero. Velop van Linksys en Orbi van Netgear hebben een 5GHz-radio extra. Opvallend is verder dat ze gevoed lijken te worden middels een USB Type-C-aansluiting. Elke module is voorzien van twee lan-aansluitingen, waarmee bekabeld doorlussen ook een mogelijkheid is. Het is uiteraard in eerste instantie de bedoeling dat de apparaten draadloos op elkaar aangesloten wordt.

Links naast de RJ45-aansluitingen is een Type-C-aansluiting zichtbaar.

De Deco M5 Plus Router With Powerline is in de basis hetzelfde product als de ‘gewone’ Deco M5. Het voegt hier zoals de naam al aangeeft powerline-communicatie aan toe. Hiermee kun je het netwerk ook via de stroomleidingen opzetten. Naar verluidt detecteren de modules automatisch wat de snelste verbinding oplevert, wifi of powerline. Op basis daarvan selecteren ze welke verbindingsmogelijkheid ze gebruiken. Wat ons betreft is dit een erg interessante toevoeging aan het meshing verhaal. Een uiteindelijke test zal uiteraard uit moeten wijzen hoe het in de praktijk werkt.

Prijs en beschikbaarheid zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.