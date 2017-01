Intel koopt 15% aandeel in kaartendienst HERE

Business

Chipfabrikant Intel heeft een aandeel gekocht in het Duitse kaartenbedrijf HERE. Het gaat om een aandeel van 15 procent en dient ter versterking van Intels aanwezigheid op de markt van zelfrijdende auto’s. Het aandeel is nog niet goedgekeurd door de Duitse autoriteiten.

De aankoop werd afgelopen dinsdag aangekondigd door Intel. Hoeveel geld ermee gemoeid gaat is niet bekend, maar terugkijkend naar de cijfers uit 2015, zou het aandeel ongeveer 400 miljoen dollar kosten. HERE is verder in handen van de automakers Daimler, BMW en Volkswagen, die het samen in 2015 voor 2,5 miljard euro van Nokia kochten.

“Auto’s zijn hard op weg om sommige van de meest intelligente verbonden apparaten van de wereld te worden,” liet Intel CEO Brian Krzanich in een statement weten. “We kijken ernaar uit om met HERE en zijn partners uit de auto-industrie samen te werken en een belangrijk technologisch fundament te leggen voor slimme en verbonden auto’s van de toekomst.”

De twee bedrijven willen verder actief gaan samenwerken aan onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe kaarten. Met de opkomst van zelfrijdende auto’s is het van groot belang dat de kaarten waar de voertuigen gebruik van maken volledig up-to-date zijn. Het realtime updaten van die kaarten is op dit moment nog niet mogelijk, maar HERE en Intel willen daar verandering in brengen.

De deal illustreert de nieuwe dynamiek in de automarkt. Automakers waren lang de baas over de techniek die ze implementeerden in hun voertuigen, maar dat verandert de laatste tijd. Steeds meer technologiebedrijven bemoeien zich nu met de markt om hun expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie te combineren met de kennis van autobedrijven.

Het is voor Intel verder niet bepaald de eerste investering in de autoindustrie. De chipfabrikant wil zorgen dat zijn processoren gebruikt worden in de nieuwste generatie auto’s. Daartoe kocht het de afgelopen jaren al bedrijven als Itseez en Yogitech.