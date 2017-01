HDMI 2.1 krijgt ondersteuning voor 8K en dynamische HDR

IT-Pro

Het HDMI Forum heeft een upgrade voor de HDMI-standaard gepresenteerd, HDMI 2.1 krijgt ondersteuning voor onder andere 8K-weergave op 60Hz en 4K-weergave op 120Hz. Verder biedt de nieuwe standaard ondersteuning voor dynamische HDR en Game Mode Variable Refresh Rate. De kabel zal backwards-compatible zijn, maar biedt nieuwe mogelijkheden om toekomstige monitoren te laten werken met pc’s.

Om HDMI 2.1 te laten functioneren, zullen zowel de fabrikanten van processoren, videokaarten als monitoren deze moeten gaan ondersteunen. Met ondersteuning voor 8K-monitoren op 60Hz en 4K-monitoren op 120Hz is HDMI 2.1 op de toekomst voorbereid. Interessantere features zijn echter de dynamische HDR-ondersteuning, waarin de HDR-metadata per scene of frame kan worden gedefineerd, zodat de HDR-weergave nog beter is. Maar ook de Game Mode Variable Refresh Rate, waarbij het mogelijk is de verversingssnelheid continu aan te passen zodat de videokaarten en monitor synchroon lopen, dit zorgt voor minder stotteringen en artifacts in het beeld.

HDMI heeft het afgelopen jaar echter fikse concurrentie gekregen, de afgelopen jaren heeft de DisplayPort-technologie zichzelf ruimschoots bewezen en op flink wat systemen een aansluiting gekregen, nu is er USB Type C met ondersteuning voor Thunderbolt en DisplayPort wat in veel gevallen dezelfde mogelijkheden biedt als HDMI, maar met een veel kleinere connector en dat is iets wat laptop-fabrikanten enorm aanspreekt. De vraag is op dit moment welke kant de markt op gaat bewegen, maar dat de HDMI-standaard een upgrade krijgt is goed nieuws, want dat was ook hard nodig.

Het is nu afwachten wanneer de nieuwe standaard voor het eerst toegepast gaat worden, want daarover is nog geen duidelijkheid. Waarschijnlijk direct na de publicatie van de nieuwe standaard wat op de planning staat voor het tweede kwartaal.