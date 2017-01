Norton introduceert een router als beveiligingsoplossing voor IoT-apparaten

Beveiliging

Norton heeft vandaag, met Norton Core, een nieuwe digitale beveiliging onthuld. Het gaat om een high-performance wifi-router die kan detecteren of verbonden apparaten het risico lopen overgenomen of misbruikt te worden door kwaadwillenden. Het apparaat dient dus ter bescherming van Internet-of-Things (IoT) apparaten.

Norton speelt met het nieuwe apparaat handig in op een trend. Er wordt door beveiligingsexperts steeds meer gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van IoT-apparaten. De beveiliging daarvan is noodzakelijk ter bescherming van de data en privacy van gebruikers. Veel mensen zullen daar hun schouders bij ophalen, want wat maakt het uit of hun camera in de achtertuin nou gehackt is of niet? Ter illustratie stelt Norton dat er een Russische website is met streams van meer dan 1.000 mensen van over de hele wereld, die daar zelf niets vanaf weten.

Precies om dat soort ontwikkelingen tegen te gaan, bepaalt de Norton Core of IoT-apparaten de nieuwste beveiligingsupdates hebben. Stel dat de slimme thermostaat nog niet geüpdatet is, haalt de Norton Core die offline. Daarnaast beveiligt de Norton Core de data die overgedragen wordt tussen de uiteenlopende IoT-apparaten.

Natuurlijk is de Norton Core ook een ‘gewone’ wifi-router. Die is voorzien van 802.11ac Wave-2 wifi en wordt aangedreven door een 1.7GHz processor. De router beschikt over 2,4- en 5 GHz-netwerken, waarmee alle apparaten kunnen verbinden. De Norton Core ondersteunt verder snelheden tot 2,5 Gbps. Tot slot beschikt de Core over 1GB aan werkgeheugen en 4GB aan flashgeheugen.

De Norton Core is beschikbaar in twee kleuren: Titanium Gold en Granite Gray. De Norton Core is vanaf vandaag verkrijgbaar in de VS en zal later dit jaar ook beschikbaar zijn in Nederland. Hoeveel het apparaat hier gaat kosten is niet bekend. In de Verenigde Staten kost hij 280 dollar, de europrijs zal vermoedelijk op hetzelfde niveau komen te liggen.