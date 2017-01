TCL introduceert BlackBerry-smartphone met fysiek toetsenbord

Mobile

TCL heeft een nieuwe BlackBerry-smartphone aangekondigd, het gaat uiteraard opnieuw om een Android-smartphone maar deze keer met fysiek toetsenbord en niet een kopie uit het Alcatel-portfolio. Onduidelijk is of TCL het toestel heeft ontworpen of dat deze nog bij BlackBerry zelf op de plank lag. Wat wel duidelijk is, is dat dit toestel populair zal zijn onder de BlackBerry-fans.

BlackBerry heeft de afgelopen jaren een moeilijke periode achter de rug, waarin een faillissement dichterbij leek dan iets van een toekomst, maar het bedrijf heeft zich weten te herpakken en is niet langer een smartphonefabrikant maar een softwarebedrijf. BlackBerry heeft fors geïnvesteerd in Android en alle beveiligingsoplossingen die het eerder zelf kon aanbieden onder BlackBerry OS, zijn langzaam ook allemaal voor Android geïntroduceerd. BlackBerry wil de zakelijke Android-markt veroveren met zijn software en daartoe zou het in staat moeten zijn, gezien de geschiedenis van het bedrijf en alle klanten die het nog steeds bedient.

Een slimme zet van BlackBerry is om te stoppen met het ontwikkelen van smartphones, want die divisie bracht geen geld op, maar daar moest de afgelopen jaren honderden miljoen dollars bij. BlackBerry heeft een zo goed als exclusieve overeenkomst gesloten met TCL, het moederbedrijf van Alcatel. Dat bedrijf zal in de toekomst alle nieuwe BlackBerry-smartphones gaan produceren en op de markt brengen. De eerste twee toestellen, de DTEK50 en DTEK60 waren identieke kopieën uit het Alcatel-portfolio, dit nieuwe toestel met de codenaam Mercury, is uniek en voorzien van een echt BlackBerry-ontwerp. Het is nog onduidelijk of TCL in de toekomst meer unieke smartphones gaat introduceren voor BlackBerry of dat het weer Alcatel kopieën worden met een BlackBerry-sticker.

Wat betreft de software van de BlackBerry-smartphones heeft Alcatel weer heel weinig te vertellen, dat stukje wordt nog wel door de Canadezen verzorgd. Zo zal de nieuwe smartphone voorzien worden van Android 7 met daarbovenop alle BlackBerry-apps en beveiligingsoplossingen.

Wat betreft de specificaties van het nieuwe toestel wilde TCL nog niets kwijt, maar op internet zijn flink wat geruchten en informatie uitgelekt. Het zou gaan om een smartphone met een 4,6 inch scherm met een resolutie van 1620 x 1080 pixels, een Qualcomm Snapdragon 625, 3GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit. De accuduur zou minimaal twee dagen bedragen en in het fysieke toetsenbord zou een vingerafdrukscanner zijn verwerkt in de spatiebalk. Op papier klinkt het allemaal best goed voor de zakelijke markt, tijdens de Mobile World Congress zal het toestel definitief worden gepresenteerd en weten we meer.