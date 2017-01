Asus onthult ZenBook 3 Deluxe

Computers

Vorig jaar mei onthulde Asus de ZenBook 3, een dunne high-end Windows-laptop met een aluminium behuizing. Het bedrijf gooit er nu nog een schepje bovenop en heeft op de CES een deluxe-variant gepresenteerd. Het is een iets groter model dat vermoedelijk ontworpen is om een breder publiek aan te spreken.

De ZenBook 3 Deluxe beschikt over een 14-inch scherm met een schermresolutie van 1920×1080 pixels. Het scherm wordt beschermd door een laag Gorilla Glass 5 van Corning, waardoor het scherm een stuk steviger en krasvast is. Asus heeft ervoor gekozen het scherm van een enorme dunne bezel te voorzien (rand rond het scherm), waardoor het scherm in een chassis van een 13-inch laptop past. De ZenBook Deluxe is daardoor nog relatief klein voor een 14-inch laptop. De laptop is 1,27cm dik en weegt slechts 1,1 kilo.

Tegelijk is hij wel iets groter dan zijn kleinere broertje, die voorzien is van een 12,5-inch scherm. Die extra 0,5 inch wordt door Asus ingezet om twee extra USB-poorten in te bouwen. Waar de reguliere ZenBook 3 voorzien is van een enkele USB-C ingang, heeft de Deluxe variant er drie. Daarvan bieden er twee ondersteuning voor Thunderbolt 3.

De ZenBook 3 Deluxe is verder een krachtig apparaat, dat draait op een Intel Core i7 Kaby Lake processor. Wat werkgeheugen betreft kan de consument voor maximaal 16 gigabyte kiezen. Voor het opslaggeheugen heeft Asus gekozen voor SSD-opslag, die maximaal 1 terrabyte kan bedragen.

Asus wil de ZenBook 3 Deluxe vanaf mei beschikbaar maken in de Verenigde Staten voor 1.699 dollar. Prijzen in euro’s en de eventuele beschikbaarheid in de Benelux ontbreken nog, maar de prijs zal naar verwachting ongeveer hetzelfde zijn. De laptop komt beschikbaar in de kleuren blauw en grijs.