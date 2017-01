Dell presenteert Dell 27 Ultrathin S2718D monitor

Computers

Dell heeft op de CES een nieuwe monitor gepresenteerd, het gaat om de Dell 27 Ultrathin S2718D-monitor, dit is een zogenaamde QHD-monitor met een schermresolutie van 2560 x 1440 pixels. Zoals de naam al verklapt is het een extreem dunne monitor, daarnaast beschikt de monitor ook over hele dunne bezels, wat het ontwerp zeker ten goede komt.

Dell heeft op de CES een prachtige monitor gepresenteerd met de Dell 27 Ultrathin S2718D, de 27 inch monitor zal straks ongetwijfeld in trek zijn bij bedrijven die nieuwe monitoren zoeken voor hun kantoor. Qua kleurechtheid moet men niet teveel verwachten van deze monitor, volgens de specificaties krijgt de monitor ondersteuning voor 99 procent van het SRGB kleurenspectrum, de vraag is nog even hoe goed de monitor gaat scoren in het AdobeRGB-spectrum. Meestal halen monitoren gewoon 100 procent in het SRGB-spectrum.

Deze monitor moet het meer hebben van zijn ontwerp, de dunheid van de bezels en het scherm zelf en natuurlijk de QHD-resolutie, want daarmee kan je prima uit de voeten. Qua aansluitingen is deze monitor ook op de toekomst voorbereid, zo is er ondersteuning voor USB Type-C en HDMI 2.0. De monitor moet in maart beschikbaar gaan komen en het prijskaartje in de Verenigde Staten zal 699 dollar bedragen, de europrijs zal hier niet veel vanaf wijken vermoeden wij.