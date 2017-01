Netgear introduceert drie nieuwe ReadyNAS-series voor zakelijke gebruikers

IT-Pro

Netgear heeft op de CES drie nieuwe ReadyNAS-series gepresenteerd voor zakelijke gebruikers. Het gaar om de ReadyNAS 420, 520 en 620 series, waarbij de laatste twee direct zijn voorzien van 10 Gigabit-poorten, de ReadyNAS 420-series moeten het nog stellen met enkele Gigabit-poorten. Met deze nieuwe series wil Netgear alle zakelijke gebruikers kunnen bedienen.

Netgear ReadyNAS 420-series

Netgear heeft met zijn nieuwe NAS-portfolio een duidelijke lijn getrokken welke NAS voor welke gebruiker geschikt is, Netgear presenteert de ReadyNAs 420-series voor ZZP’ers en kleine MKB’ers. Deze NAS-servers bieden volgens het bedrijf goede prestaties en automatische backups tegen een scherpe prijs. Er zijn twee modellen beschikbaar, een 2-bay en een 4-bay model, beide worden aangedreven door een Intel Atom C3338-processor. Volgens Netgear kan je met deze NAS bestanden delen en data backuppen tot 40 gebruikers.

Netgear ReadyNAS 520-series

Voor het MKB heeft Netgear de 520-series geïntroduceerd, deze NAS-servers zijn net iets krachtiger en beschikken over een Intel Pentium D1500 processor en twee 10GbE-poorten. Deze NAS-servers zijn beschikbaar in een 4-bay, 6-bay en 8-bay uitvoering. Hiermee is het mogelijk om grotere hoeveelheden data op te slaan en te verwerken. Netgear geeft aan dat deze NAS gebruikt kan worden tot 80 gebruikers. Ook zou je meerdere Full HD of één 4K-stream kunnen afspelen vanaf deze NAS.

Netgear ReadyNAS 620-series

Tot slot heeft Netgear nog de ReadyNAs 620-series gepresenteerd, deze modellen kunnen niet alleen data opslaan maar ook verwerkingen uitvoeren waarbij echte rekenkracht nodig is. Zo beschikken deze modellen over een Intel Xeon D1521 processor. Natuurlijk ook hier weer twee 10GbE-aansluitingen, verder zijn deze modellen beschikbaar in een 6-bay en 8-bay uitvoering. De totale opslagcapaciteit ligt daardoor wat hoger en op deze NAS kan je 80TB kwijt en met een expansie-unit zelfs 130TB. Netgear stelt dat deze modellen echt geschikt zijn voor de wat meer veeleisende omgeving in grotere kantoren of met veel creatieve professionals. Deze NAS kan tot 120 gebruikers verwerken.

Netgear biedt op alle ReadyNAS-servers vijf jaar garantie en de eerste modellen komen deze maand nog beschikbaar. Prijzen zijn per regio verschillend en worden nog bekendgemaakt, zodra de ReadyNAS-servers beschikbaar komen.